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В Газпроме рассказали, когда снизят цену на газ для Беларуси и выдвинули условие

29 мая 2020, 18:46

Беларусь задолжала России за поставки газа почти 166 миллионов долларов.

Газпром
Газпром просит Беларусь погасить долги за газ / ТАСС

Корпорация Газпром будет готова обсудить с Беларусью вопрос цены на поставку газа на 2021 год только в том случае, если Минск погасит долги за текущие поставки. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

По его словам, на сегодняшний день общая сумма задолженности белорусов за поставки природного газа составляет 165,57 миллионов долларов. После того как Беларусь решит вопрос с погашением долга, Москва пойдет на компромисс.

"Как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года", - заверил Миллер, подчеркнув, что письмо с данными требованиями уже отправлено в белорусское Минэнерго.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко посетовал, что Москва продает Минску газ в два раза дороже, чем Европе и поставил задачу профильному министерству разобраться в данном вопросе. В частности, как утверждает Лукашенко, Германия покупает российский газ по цене до 70 долларов за тысячу кубометров, тогда как Беларусь за аналогичный объем газа платит 127 долларов.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что цена на газ формируется на основе рыночных механизмов, а для Беларуси и Армении стоимость голубого топлива может измениться только в случае "более тесной интеграции" в рамках Евразийского союза.

Газпром цены газ Беларусь
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