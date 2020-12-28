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В Германии пообещали оберегать Северный поток-2 от Байдена

28 декабря 2020, 13:20

Правительство ФРГ не изменит свою позицию по газопроводу.

Северный поток-2
В Германии пообещали оберегать Северный поток-2 от Байдена / Reuters

Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал защитить строительство газопровода Северный поток-2 от ограничений, которые могут наложить при новой администрации избранного президента США Джо Байдена.

Он подчеркнул, что правительство ФРГ не изменит свою позицию по газопроводу даже при смене руководства Соединенных Штатов, пишет Der Spiegel.

"Нам не приходится говорить о европейском суверенитете, если под этим понимается, что в будущем мы будем делать все лишь так, как хочет Вашингтон", — сказал Маас.

Министр иностранных дел также добавил, что Берлин в любом случае будет иметь отличное от Белого дома мнение и настроен отстаивать его — и это касается не только "Северного потока-2". Гораздо важнее, что в "центральных стратегических и геополитических вопросах" страны придерживаются единого мнения.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:

новости Германии Джо Байден Северный поток-2 Хайко Маас
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