В Германии пообещали оберегать Северный поток-2 от Байдена

Правительство ФРГ не изменит свою позицию по газопроводу.
Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал защитить строительство газопровода Северный поток-2 от ограничений, которые могут наложить при новой администрации избранного президента США Джо Байдена.
Он подчеркнул, что правительство ФРГ не изменит свою позицию по газопроводу даже при смене руководства Соединенных Штатов, пишет Der Spiegel.
"Нам не приходится говорить о европейском суверенитете, если под этим понимается, что в будущем мы будем делать все лишь так, как хочет Вашингтон", — сказал Маас.
Министр иностранных дел также добавил, что Берлин в любом случае будет иметь отличное от Белого дома мнение и настроен отстаивать его — и это касается не только "Северного потока-2". Гораздо важнее, что в "центральных стратегических и геополитических вопросах" страны придерживаются единого мнения.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 4 декабря две части Конгресса США (Палата представителей и Сенат) окончательно согласовали документы и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, которые предусматривают максимальное ужесточение санкций против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
- Американский глава государства Дональд Трамп 23 декабря наложил вето на принятый оборонный бюджет. Однако законодатели планируют преодолеть вето президента, так как документ набрал две трети голосов в Палате представителей.
- 17 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно.
- В сентябре после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.