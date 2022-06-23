В Госдуме истерят из-за поставок HIMARS ВСУ: грозят ударить по посольству США в Киеве

HIMARS / shephardmedia.com

Заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне, депутат от провластной партии "Единая Россия" Юрий Швыткин заявил, что поставками реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS США "шаг за шагом движутся к третьей мировой войне".

Он также призвал к удару по посольству США в Киеве из-за поставок РСЗО Украине, передает lenta.ru.

Швыткин заявил, что поставка Соединенными Штатами Украине реактивных систем залпового огня может сильно повлиять на ход войны.

"Это, безусловно, достаточно серьезно усложняет ситуацию. Это еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение. И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений — посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России, "народной милиции" "ДНР" и "ЛНР", - заявил депутат.

Российский законодатель призвал уничтожать правительственный квартал в Киеве.

Моя позиция - нужно уничтожать правительственный квартал, нужно уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны Министерства обороны, но нужно наносить более массированные удары. Смотреть на это все безобразие мы не будем. Пока бьют по одной щеке, подставлять другую – этого не будет", – заявил он.

Швыткин заявил, что дальность стрельбы HIMARS составляет до 195 км. Он уверен, что Украина использует американские реактивные системы залпового огня для ударов по территории России.

"Это та дальность, которая позволяет достигать территории нашей страны. Независимо от того, что президент Украины Владимир Зеленский заверил США, что не будет наносить удары по территории России. Верить ему никак нельзя", – заявил он.

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Ранее сообщалось, что Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огняующего пакета военной помощи.

США намерены отправить в Украину еще четыре РСЗО в рамках следующего пакета военной помощи. Но согласия по решению еще не достигнуто.

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