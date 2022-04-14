В Госдуме России резко отреагировали на задержание Медведчука

Спикер Госдумы назвал задержание нардепа политическим преследованием.
Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на задержание Службой безопасности Украины лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.
Спикер Госдумы назвал задержание нардепа политическим преследованием. По его словам, президент Зеленский заковал в наручники "своего оппонента №1".
"Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придётся Зеленскому", – заявил Володин в Telegram.
Володин заявил, что Медведчук известен как инициатор реализации Минских договоренностей и что он "выступал за независимую Украину и построение внеблокового государства", а Зеленский - "пляшет под дудку США".
Задержание Медведчука
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.
Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что СБУ разыскала и "взяла" кума Путина "не в Киеве".
Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Медведчуку теперь нужно спрятаться в тюрьме, чтобы выжить. По его словам, в России Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
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