В Госдуме России резко отреагировали на задержание Медведчука

Вячеслав Володин высказался о задержании Медведчука / Knews.kg

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на задержание Службой безопасности Украины лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Спикер Госдумы назвал задержание нардепа политическим преследованием. По его словам, президент Зеленский заковал в наручники "своего оппонента №1".

"Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придётся Зеленскому", – заявил Володин в Telegram.

Володин заявил, что Медведчук известен как инициатор реализации Минских договоренностей и что он "выступал за независимую Украину и построение внеблокового государства", а Зеленский - "пляшет под дудку США".

Задержание Медведчука

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что СБУ разыскала и "взяла" кума Путина "не в Киеве".

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Медведчуку теперь нужно спрятаться в тюрьме, чтобы выжить. По его словам, в России Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

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