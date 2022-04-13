Охранник Медведчука рассказал, как планировался его побег: СБУ опубликовала видео

Охранник Медведчука / СБУ

СБУ опубликовала видео, на котором личный охранник задержанного Виктора Медведчука рассказывает о том, как планировался его побег.

Мужчина предоставил сотрудникам Службы безопасности Украины свидетельство о том, как ФСБ РФ пыталась нелегально переправить пророссийского политика в Москву.

Как видно из показаний, Медведчук прятался в частном доме на территории Киева со своим поваром и охраной. В то же время, по "легенде", этот дом якобы арендует семья из Италии.

Охранник рассказывает, как кум Путина надеялся на помощь российских спецслужб и готовился к побегу.

Задержание Медведчука

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что СБУ разыскала и "взяла" кума Путина "не в Киеве".

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Медведчуку теперь нужно спрятаться в тюрьме, чтобы выжить. По его словам, в России Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Читайте также: