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Охранник Медведчука рассказал, как планировался его побег: СБУ опубликовала видео

13 квітня 2022, 19:58

Личный охранник задержанного Виктора Медведчука рассказывает о том, как планировался его побег.

охранник Медведчука
Охранник Медведчука / СБУ

СБУ опубликовала видео, на котором личный охранник задержанного Виктора Медведчука рассказывает о том, как планировался его побег.

Мужчина предоставил сотрудникам Службы безопасности Украины свидетельство о том, как ФСБ РФ пыталась нелегально переправить пророссийского политика в Москву.

Как видно из показаний, Медведчук прятался в частном доме на территории Киева со своим поваром и охраной. В то же время, по "легенде", этот дом якобы арендует семья из Италии.

Охранник рассказывает, как кум Путина надеялся на помощь российских спецслужб и готовился к побегу.

Задержание Медведчука

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что СБУ разыскала и "взяла" кума Путина "не в Киеве".

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Медведчуку теперь нужно спрятаться в тюрьме, чтобы выжить. По его словам, в России Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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война в Украине СБУ Виктор Медведчук
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