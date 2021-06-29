В Индии людей тысячами косит "черная плесень": новые данные

"Черная плесень" / Reuters

В Индии по состоянию на понедельник, 28 июня, было зарегистрировано 40 845 случаев мукормикоза ‒ пресловутой "черной плесени". Количество умерших достигло 3129. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения и семейного благополучия страны Харша Вардхана сообщает портал NDTV.

Кроме того, отмечается, что 34 940 пациентов (85,5%) болели COVID-19, а 26 187 (64,11%) имели диабет, а 21 523 (52,69%) принимали стероидные препараты.

По словам Вардхана, 13 083 пациента или 32% больных относились к возрастной группе 18-45 лет, 17 464 зараженным или 42% было 45-60 лет, а 10 082 или 24% больных были старше 60 лет. К слову, мукоромикоз — редкое заболевание, признаками которого являются некротические поражения в носу и на небе, вызывающие боль и лихорадку.

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Напомним, ранее медики описали какие состояния организма способствуют развитию черной плесени.

Проблемы с иммунной системой, плюс онкология, которая часто лечится с использованием химиопрепаратов.