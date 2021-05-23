В Италии с огромной высоты рухнул фуникулер с людьми, много жертв

Авария произошла в самой высокой точке маршрута незадолго до прибытия на высоту 1491 м.
В Италии фуникулер сорвался с канатной дороги. Двенадцать человек погибли при крушении фуникулера в Альпах на маршруте Стреза-Моттароне в Пьемонте.
"В кабине находились десять человек, подтверждаю, что восемь из них погибли", - сообщили в горноспасательной и спелеологической службе северной области Пьемонт.
Кроме того, два ребенка находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в больницу в Турине.
Падение фуникулера произошло на канатной дороге, проложенной между Стрезой и горой Монтероне. На момент крушения кабина находилась на высоте почти полторы тысячи метров. Фуникулер сорвался вниз в 300 метрах от вершины горы.
Турин, куда госпитализировали пострадавших детей, находится в 140 км от коммуны Стреза – населенного пункта в регионе Пьемонт, на северо-западе Италии.
Отмечается, что падение кабины на канатной дороге Стреза-Моттароне могло произойти из-за проблемы с тросом. Авария произошла в самой высокой точке маршрута незадолго до прибытия на высоту 1491 м. Фуникулер упал в лесистом и недоступном участке, что, по данным итальянского СМИ, осложнило спасательную операцию.
Канатная дорога была вновь открыта для публики недавно после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. При этом в период с 2014 по 2016 год фуникулер полностью отремонтировали, также было проведено тщательное техническое обслуживание.
Позже стало известно, что в результате аварии погибли 13 человек.
"Окончательный баланс трагической аварии - 13 жертв и два тяжелораненых вертолета доставлены в Турин", - говорится в сообщении, передает агентство ANSA.
Как ранее сообщал Главред:
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