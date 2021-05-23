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В Италии с огромной высоты рухнул фуникулер с людьми, много жертв

23 мая 2021, 17:55
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Авария произошла в самой высокой точке маршрута незадолго до прибытия на высоту 1491 м.

Италия, фуникулер
Фуникулер рухнул с людьми / Reuters

В Италии фуникулер сорвался с канатной дороги. Двенадцать человек погибли при крушении фуникулера в Альпах на маршруте Стреза-Моттароне в Пьемонте.

"В кабине находились десять человек, подтверждаю, что восемь из них погибли", - сообщили в горноспасательной и спелеологической службе северной области Пьемонт.

Кроме того, два ребенка находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в больницу в Турине.

Падение фуникулера произошло на канатной дороге, проложенной между Стрезой и горой Монтероне. На момент крушения кабина находилась на высоте почти полторы тысячи метров. Фуникулер сорвался вниз в 300 метрах от вершины горы.

Турин, куда госпитализировали пострадавших детей, находится в 140 км от коммуны Стреза – населенного пункта в регионе Пьемонт, на северо-западе Италии.

Отмечается, что падение кабины на канатной дороге Стреза-Моттароне могло произойти из-за проблемы с тросом. Авария произошла в самой высокой точке маршрута незадолго до прибытия на высоту 1491 м. Фуникулер упал в лесистом и недоступном участке, что, по данным итальянского СМИ, осложнило спасательную операцию.

Канатная дорога была вновь открыта для публики недавно после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. При этом в период с 2014 по 2016 год фуникулер полностью отремонтировали, также было проведено тщательное техническое обслуживание.

Позже стало известно, что в результате аварии погибли 13 человек.

"Окончательный баланс трагической аварии - 13 жертв и два тяжелораненых вертолета доставлены в Турин", - говорится в сообщении, передает агентство ANSA.

Как ранее сообщал Главред:

  • 22 мая в районе города Каменец-Подольский Хмельницкой области потерпел крушение воздушный шар с пассажирами. Погиб 53-летний мужчина, житель Прилук. Еще пять человек получили ранения и травмы.
  • Инцидент произошел вечером вблизи с. Кульчиевцы, в районе кладбища.
  • В полиции сообщили, что, пролетая над линией высоковольтных передач, воздушный шар задел корзиной электрическую линию. В результате корзина воздушного шара опрокинулась.

Италия фуникулер
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