В Казахстане идут ожесточенные бои: тысячи задержанных и много убитых

Протесты в Казахстане вспыхнули с новой силой / Фото Reuters

В МВД Казахстана сообщили, что в Алматы правоохранители начали зачистку улиц и задержали около двух тысяч митингующих.

Кордоны полицейских и военных двинулись по улицам крупнейшего мегаполиса страны. Силовики сообщают об около двух тысячах людей в городе, доставленных в органы полиции.

Тем временем оппозиционный политик заявил о гибели 30 демонстрантов во время протестов в Алматы.

Читайте такжеТребуют референдум: в РФ предложили под шумок "отжать" КазахстанГлава независимого координационного штаба протестов, оппозиционный политик Жасарал Куанишалин утверждает, что "во время протестов в Алматы погибли по меньшей мере 30 демонстрантов", сообщает телеграм-канал Orda.kz. Он также говорит, что "стрельба в центре города велась боевыми патронами" и у него есть доказательства- найденные гильзы.

В МВД сообщают, что из-за столкновений в Казахстане пострадали более 700 правоохранителя, 18 — погибли.

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Telegram-канал Mash заявляет, что обезглавленными обнаружили двоих погибших правоохранителей в Алматы.

По состоянию на 17:00 по киевскому времени, в Алматы продолжаются уличные бои между митингующими и силовиками.

Ситуация в Казахстане

Протесты в Казахстане спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они хотят отставки действующего правительства, а также чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, строились новые фабрики и заводы, уменьшался уровень безработицы.

Обстановка в стране уже пять дней только ухудшается - 5 января из-за неутихающих акций протеста президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения по всему Казахстану, а силовики Казахстана начали готовиться к проведению "масштабной зачистки" города Алматы от митингующих.

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