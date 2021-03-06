В Киеве раскрыли сценарии в случае старта работы Северного потока-2

РФ продолжает строительство Северного потока-2 / Reuters

Глава Оператора газотранспортных систем Украины Сергей Макогон в интервью венгерской экономической газете Világgazdaság рассказал о ситуации вокруг строительства газопровода Северный поток-2.

Руководитель Оператора ГТС заявил о том, что Украина подготовилась к запуску нового российского газопровода, сообщает посольство Украины в Будапеште.

По его словам, Оператор ГТС разработал несколько сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины.

"Поскольку в Украине крупнейший внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе, поэтому услуги ГТС будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", - подчеркнул он.

Глава Оператора ГТС убежден, что в таком случае Украине придется обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов.

"Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а остальные постепенно будем выводить из эксплуатации. Соответственно - в случае полного отказа от транзита по нашей территории - уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС в качестве доступного запасного варианта", - добавил Макогон.

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Строительство Северного потока-2: