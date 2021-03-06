В Киеве раскрыли сценарии в случае старта работы Северного потока-2

В ОГТСУ задумались над оптимизацией транзитных мощностей Украины.
Глава Оператора газотранспортных систем Украины Сергей Макогон в интервью венгерской экономической газете Világgazdaság рассказал о ситуации вокруг строительства газопровода Северный поток-2.
Руководитель Оператора ГТС заявил о том, что Украина подготовилась к запуску нового российского газопровода, сообщает посольство Украины в Будапеште.
По его словам, Оператор ГТС разработал несколько сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины.
"Поскольку в Украине крупнейший внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе, поэтому услуги ГТС будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", - подчеркнул он.
Глава Оператора ГТС убежден, что в таком случае Украине придется обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов.
"Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а остальные постепенно будем выводить из эксплуатации. Соответственно - в случае полного отказа от транзита по нашей территории - уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС в качестве доступного запасного варианта", - добавил Макогон.
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Строительство Северного потока-2:
- Проектом Северный поток-2 (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
- Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
- Газопровод Северный поток-2 построен уже более чем на 90%.
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось построить до конца 2019 года рядом с уже существующим Северным потоком-1. Но из-за санкций США, предусмотренных законом об американском оборонном бюджете на 2020 год, компании, занимающиеся строительством газопровода, не смогли его достроить. После этого Газпром решил достроить газопровод собственными силами.
- С 1 января 2021 года вступили в силу еще одни американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям оказывать услуги по тестированию, контролю и сертификации трубопровода. Им предоставлено 30 дней на то, чтобы покинуть проект, иначе им грозят санкции.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский Газпром. Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.