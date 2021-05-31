В Конгрессе США раскрыли сценарий нового санкционного удара по РФ

России пригрозили последствиями за хакерскую атаку.
В Конгрессе США призвали президента Джо Байдена к новым санкциям против России после того, как компания Microsoft обнародовала заявление, что хакеры, причастные к атаке SolarWinds, продолжают кибернападения на агентства американского правительства.
"Если Москва несет ответственность за этот наглый акт взлома электронных адресов, связанных с правительством США, это значит, что Россию это не сдерживает, несмотря на санкции после нападения SolarWinds", - заявил председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Адам Шифф, пишет The Hill.
По его словам, эти санкции дали администрации президента гибкость для дальнейшего затягивания экономических винтов в случае необходимости. И сейчас такой случай наступил.
Похожее мнение обнародовал председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.
"Мы должны усилить наш киберзащита и четко объяснить России и другим противникам, что они столкнутся с последствиями через эту или любую другую злонамеренную кибердеятельность", - заявил сенатор.
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Санкции США против России:
- Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение о санкциях против РФ 15 апреля.
- Россию наказывают за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США (подрыв проведения свободных выборов, участие в злонамеренных кибератаке против США, коррумпирование иностранных правительств, нарушение международного права).
- Санкции наложены на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
- Запрещено финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций РФ, выпущенных после 14 июня 2021 г.
- Санкции наложены на шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
- Наложены санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США.
- США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб, указывается в сообщении.