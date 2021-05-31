В Конгрессе США раскрыли сценарий нового санкционного удара по РФ

РФ светят новые санкции / gettyimages

В Конгрессе США призвали президента Джо Байдена к новым санкциям против России после того, как компания Microsoft обнародовала заявление, что хакеры, причастные к атаке SolarWinds, продолжают кибернападения на агентства американского правительства.

"Если Москва несет ответственность за этот наглый акт взлома электронных адресов, связанных с правительством США, это значит, что Россию это не сдерживает, несмотря на санкции после нападения SolarWinds", - заявил председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Адам Шифф, пишет The Hill.

По его словам, эти санкции дали администрации президента гибкость для дальнейшего затягивания экономических винтов в случае необходимости. И сейчас такой случай наступил.

Похожее мнение обнародовал председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

"Мы должны усилить наш киберзащита и четко объяснить России и другим противникам, что они столкнутся с последствиями через эту или любую другую злонамеренную кибердеятельность", - заявил сенатор.

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Санкции США против России: