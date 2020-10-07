В Кремле рассказали, что сделает Газпром в ответ на штраф Польши за Северный поток-2

Ситуация со штрафом польскими властями по поводу строительства Северного потока-2 прокомментировал кремлевский спикер Дмитрий Песков.
Власти Российской Федерации прореагировали на штраф, который на российскую корпорацию Газпром наложил польский антимонопольный регулятор UOKIK ‒ по причине строительства газопровода Северный поток-2.
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на комментарий Дмитрия Пескова ‒ пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина ‒ в среду, 7 октября нынешнего года.
По словам кремлевского спикера, в Администрации российского президента считают и не сомневаются в том, что российская корпорация-газовый монополист пойдет на контр-действия в связи с решением польского антимонопольного регулятора.
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Польша против Северного потокп-2 - что было ранее:
- В августе национальный антимонопольный регулятор Польши принял решение оштрафовать Газпром на сумму около 50 миллионов евро.
- Причиной санкции в Варшаве назвали нежелание монополиста предоставить Управлению по охране потребителей документы, связанные со строительством газопровода Северный поток-2.
- О намерении оштрафовать Газпром в Польше заявляли еще в июне. Польский регулятор утверждает, что в 2018 году 5 европейских компаний – Engie Energy, а также Uniper, OMV, Shell, Wintershall – финансировали реализацию проекта Северный поток-2, не получив правового согласия со стороны Варшавы.
- Спустя 2 года регулятор обратился к Газпрому с просьбой представить документы с информацией о хранении, поставках и перераспределении газа при последующей реализации СП-2, однако российский монополист предпочел такие данные не раскрывать.
- Польша выступает против строительства газопровода Северный поток-2. В Варшаве считают, что запуск данного проекта усилит монополию Газпрома в Европе и нанесет удар по единству стран НАТО и Евросоюза.
Автор: Дмитрий Видоменко