В Кремле рассказали, что сделает Газпром в ответ на штраф Польши за Северный поток-2

В Кремле рассказали, что сделает Газпром в ответ на штраф Польши / Reuters

Власти Российской Федерации прореагировали на штраф, который на российскую корпорацию Газпром наложил польский антимонопольный регулятор UOKIK ‒ по причине строительства газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на комментарий Дмитрия Пескова ‒ пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина ‒ в среду, 7 октября нынешнего года.

По словам кремлевского спикера, в Администрации российского президента считают и не сомневаются в том, что российская корпорация-газовый монополист пойдет на контр-действия в связи с решением польского антимонопольного регулятора.

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Польша против Северного потокп-2 - что было ранее: