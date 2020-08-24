В Кремле высказались об адекватности Лукашенко

Пескова попросили прокомментировать публичное появление Лукашенко с автоматом в руках.
Официального представителя Кремля Дмитрия Пескова попросили прокомментировать публичное появление президента Беларуси Александра Лукашенко с автоматом в руках.
Напомним, 23 августа в свой дворец Лукашенко прилетел в бронежилете и с автоматом в руках.
Сегодня журналисты поинтересовались у Пескова, "считают ли в Кремле адекватным полет Лукашенко с автоматом". Однако ответ был резким.
"Я не буду отвечать на ваш вопрос", – отрезал Песков, сообщает Telegram-канал Пул №3.
Ранее в Кремле рассказали, кто управляет митингами в Беларуси. Песков также прокомментировал связи Кремля с Координационным советом оппозиции Беларуси.
Автор: Диана Беловодская