Беларусь сегодня - В Кремле высказались об адекватности Лукашенко / Скрин с видео

Официального представителя Кремля Дмитрия Пескова попросили прокомментировать публичное появление президента Беларуси Александра Лукашенко с автоматом в руках.

Напомним, 23 августа в свой дворец Лукашенко прилетел в бронежилете и с автоматом в руках.

Сегодня журналисты поинтересовались у Пескова, "считают ли в Кремле адекватным полет Лукашенко с автоматом". Однако ответ был резким.

"Я не буду отвечать на ваш вопрос", – отрезал Песков, сообщает Telegram-канал Пул №3.

Ранее в Кремле рассказали, кто управляет митингами в Беларуси. Песков также прокомментировал связи Кремля с Координационным советом оппозиции Беларуси.