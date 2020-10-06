В Кыргызстане приняли решение по выборам и допустили роспуск ЦИК

Протестующие ночью 6 октября захватили парламент Кыргызстана, в здании произошел пожар / Фото Sputnik Кыргызстан

После резонансных событий в Кыргызстане, связанных с протестами в Бишкеке и захватом активистами парламента, Центральная избирательная комиссия приняла решение об аннулировании результатов парламентских выборов. Не исключено, что будет принято решение о роспуске ЦИК.

Об этом заявила член Центризбиркома Кыргызстана Гульнара Джурабаева, сообщает издание 24.kg.

По ее словам, комиссия решила не признавать парламентские выборы в стране и не исключает роспуска ЦИК по причине недоверия со стороны народа.

"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", - сказала Джурабаева.Читайте такжеПротесты и попытка штурма Белого дома: что происходит в Кыргызстане

События в Киргизии