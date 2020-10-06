В Кыргызстане приняли решение по выборам и допустили роспуск ЦИК

В Центризбиркоме республики Кыргызстан дали критическую оценку результатам избирательного процесса.
После резонансных событий в Кыргызстане, связанных с протестами в Бишкеке и захватом активистами парламента, Центральная избирательная комиссия приняла решение об аннулировании результатов парламентских выборов. Не исключено, что будет принято решение о роспуске ЦИК.
Об этом заявила член Центризбиркома Кыргызстана Гульнара Джурабаева, сообщает издание 24.kg.
По ее словам, комиссия решила не признавать парламентские выборы в стране и не исключает роспуска ЦИК по причине недоверия со стороны народа.
"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", - сказала Джурабаева.Читайте такжеПротесты и попытка штурма Белого дома: что происходит в Кыргызстане
События в Киргизии
- В понедельник, 5 марта, после объявления предварительных результатов парламентских выборов, по итогам которых оппозиция не прошла в парламент, в Бишкеке начались акции протесты.
- В ходе событий активисты штурмовали здание Белого дома – где работают парламент и президент – однако на тот момент они столкнулись с сопротивлением правоохранителей.
- Милиции удалось разогнать протест, в ходе которого пострадал местный политик Жанар Акаев, получивший ранение в ногу.
- Ночью 6 октября протестующие захватили здание Белого дома и ворвались в здание Госкомитета национальной безопасности. Из СИЗО ГНКБ был освобожден бывший президент республики Алмазбек Атамбаев, который с августа находился в заключении.
- Президент Кыргызстана Сооронбай Жэнбеков заявил, что силовые структуры не получали приказ оказывать сопротивление при захвате зданий и призвал активистов соблюдать действующее законодательство.