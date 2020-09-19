В Литве жестко ответят Лукашенко на закрытие границы с Западом

В Литве считают, что закрытием границ Беларуси Лукашенко навредит только своей стране / Reuters

Литва прекратит пропуск грузовиков с территории республики Беларусь в том случае, если действующий президент РБ Александр Лукашенко примет реальное решение о закрытии границ государства со своими западными соседями.

Об этом заявил глава литовского правительства Саулюс Сквернялис в пятницу, 18 сентября, сообщает Европейская правда.

По его словам, в Литве не верят, что Лукашенко может пойти на такой шаг. Однако в случае реализации подобных намерений Вильнюс готов на жесткие ответные меры.

"Это еще одно громкое заявление, направленное на внутреннюю аудиторию. Но если такой шаг будет - будет адекватный ответ", - сказал Сквернялис.

Чиновник акцентировал внимание на том, что Вильнюс готов остановить пропуск фур из Беларуси через свои границы. Такие же меры может принять и Польша.

"Безусловно, это стало бы еще одним ударом для белорусской экономики, у которой и так серьезные проблемы. Поэтому я не верю, что это будет сделано", - добавил премьер-министр Литвы.

Напоследок он подчеркнул, что бизнесу Литвы потенциальные меры Вильнюса никак не навредят, а возможное закрытие границы с РБ не нанесет какого-либо урона литовской экономике.Читайте также"Будут за это отвечать": Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси