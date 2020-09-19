В Литве жестко ответят Лукашенко на закрытие границы с Западом

В Вильнюсе не верят, что угрозы Лукашенко станут реальностью.
Литва прекратит пропуск грузовиков с территории республики Беларусь в том случае, если действующий президент РБ Александр Лукашенко примет реальное решение о закрытии границ государства со своими западными соседями.
Об этом заявил глава литовского правительства Саулюс Сквернялис в пятницу, 18 сентября, сообщает Европейская правда.
По его словам, в Литве не верят, что Лукашенко может пойти на такой шаг. Однако в случае реализации подобных намерений Вильнюс готов на жесткие ответные меры.
"Это еще одно громкое заявление, направленное на внутреннюю аудиторию. Но если такой шаг будет - будет адекватный ответ", - сказал Сквернялис.
Чиновник акцентировал внимание на том, что Вильнюс готов остановить пропуск фур из Беларуси через свои границы. Такие же меры может принять и Польша.
"Безусловно, это стало бы еще одним ударом для белорусской экономики, у которой и так серьезные проблемы. Поэтому я не верю, что это будет сделано", - добавил премьер-министр Литвы.
Напоследок он подчеркнул, что бизнесу Литвы потенциальные меры Вильнюса никак не навредят, а возможное закрытие границы с РБ не нанесет какого-либо урона литовской экономике.Читайте также"Будут за это отвечать": Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси
- Напомним, в четверг, 17 сентября, Лукашенко сделал заявление о намерении закрыть границы с Литвой и Польшей, а также усилить пограничный контроль с Украиной. Позже стало известно, что работа пунктов пропуска в районах белорусско-литовской границы не изменилась.
- Ранее белорусский политик Андрей Стрижак заявил, что Лукашенко блефует, когда говорит о намерении закрыть границу с Литвой. Беларусь не способна это сделать, так как Минск лишится доступа к стратегически важному морскому порту Клайпеда. Это нанесет серьезный удар по экономике белорусского государства.
- Тем временем депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс напомнил, что уже с 5 ноября ЕС не будет признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.