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В Литве жестко ответят Лукашенко на закрытие границы с Западом

19 сентября 2020, 00:55

В Вильнюсе не верят, что угрозы Лукашенко станут реальностью.

Лукашенко
В Литве считают, что закрытием границ Беларуси Лукашенко навредит только своей стране / Reuters

Литва прекратит пропуск грузовиков с территории республики Беларусь в том случае, если действующий президент РБ Александр Лукашенко примет реальное решение о закрытии границ государства со своими западными соседями.

Об этом заявил глава литовского правительства Саулюс Сквернялис в пятницу, 18 сентября, сообщает Европейская правда.

По его словам, в Литве не верят, что Лукашенко может пойти на такой шаг. Однако в случае реализации подобных намерений Вильнюс готов на жесткие ответные меры.

"Это еще одно громкое заявление, направленное на внутреннюю аудиторию. Но если такой шаг будет - будет адекватный ответ", - сказал Сквернялис.

Чиновник акцентировал внимание на том, что Вильнюс готов остановить пропуск фур из Беларуси через свои границы. Такие же меры может принять и Польша.

"Безусловно, это стало бы еще одним ударом для белорусской экономики, у которой и так серьезные проблемы. Поэтому я не верю, что это будет сделано", - добавил премьер-министр Литвы.

Напоследок он подчеркнул, что бизнесу Литвы потенциальные меры Вильнюса никак не навредят, а возможное закрытие границы с РБ не нанесет какого-либо урона литовской экономике.Читайте также"Будут за это отвечать": Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси

  • Напомним, в четверг, 17 сентября, Лукашенко сделал заявление о намерении закрыть границы с Литвой и Польшей, а также усилить пограничный контроль с Украиной. Позже стало известно, что работа пунктов пропуска в районах белорусско-литовской границы не изменилась.
  • Ранее белорусский политик Андрей Стрижак заявил, что Лукашенко блефует, когда говорит о намерении закрыть границу с Литвой. Беларусь не способна это сделать, так как Минск лишится доступа к стратегически важному морскому порту Клайпеда. Это нанесет серьезный удар по экономике белорусского государства.
  • Тем временем депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс напомнил, что уже с 5 ноября ЕС не будет признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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