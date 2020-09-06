В МИД Британии отравление Навального сравнили с гангстерами

В Лондоне не считают отравление Навального внутренним делом России / Reuters

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб не сомневается, что власти России причастны к отравлению российского политика Алексея Навального, поскольку такая версия является максимально правдоподобной.

"Я думаю, что сложно прийти к какому-то альтернативному объяснению, учитывая предыдущую российскую государственную практику использования такого вещества в Солсбери, учитывая сложности получения, хранения и уж тем более использования "Новичка", это ведь очень опасная субстанция" – сказал Рааб в эфире ВВС.

По мнению британского дипломата, необходимо провести расследование при поддержке Организации по запрещению химического оружия. К следствию, подчеркнул Рааб, непременно необходимо привлечь Кремль.

Министр подчеркнул, что использование вещества группы Новичок не может считаться внутренним делом страны, поэтому весь мир тщательно будет следить за результатами расследования.

"Использование химического оружия в таком контексте – это чистой воды гангстеризм, а у России есть международные обязательства не использовать подобные вещества", — добавил Рааб.

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Отравление Навального:

20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Он впал в кому.

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.

глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.