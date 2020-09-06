УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В МИД Британии отравление Навального сравнили с гангстерами

6 сентября 2020, 20:05

В Лондоне считают Россию виновной в инциденте с оппозиционером.

Навальный
В Лондоне не считают отравление Навального внутренним делом России / Reuters

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб не сомневается, что власти России причастны к отравлению российского политика Алексея Навального, поскольку такая версия является максимально правдоподобной.

"Я думаю, что сложно прийти к какому-то альтернативному объяснению, учитывая предыдущую российскую государственную практику использования такого вещества в Солсбери, учитывая сложности получения, хранения и уж тем более использования "Новичка", это ведь очень опасная субстанция" – сказал Рааб в эфире ВВС.

По мнению британского дипломата, необходимо провести расследование при поддержке Организации по запрещению химического оружия. К следствию, подчеркнул Рааб, непременно необходимо привлечь Кремль.

Министр подчеркнул, что использование вещества группы Новичок не может считаться внутренним делом страны, поэтому весь мир тщательно будет следить за результатами расследования.

"Использование химического оружия в таком контексте – это чистой воды гангстеризм, а у России есть международные обязательства не использовать подобные вещества", — добавил Рааб.

Читайте такжеМосква жестко ответила Берлину по ситуации с Навальным

Отравление Навального:

20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Он впал в кому.

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.

глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.

отравление Навального новости России новости Великобритании
Сейчас вы просматриваете новость «В МИД Британии отравление Навального сравнили с гангстерами». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:05
В МИД Британии отравление Навального сравнили с гангстерами
19:53
"Нечистая совесть": Чехия поставила Лукашенко жесткое требование Видео
19:28
"Оно мне не надо": Зеленский-старший отреагировал на присвоение стипендии
19:14
Путин превращает РФ в Донбасс из-за падающего рейтинга – журналист
19:08
Столкновения и задержания в Минске: у дворца Лукашенко распылили газ Видео
18:52
Кравчук поведал, станут ли обстрелы на Донбассе основанием для срыва перемирия Видео
18:29
Шойгу оценил полет ядерных B-52 США над Украиной с отработкой удара по РФ Видео
18:20
Жена Навального жестко ответила на инициативу лечения от доктора из РФ Видео
17:58
Женатый топ-чиновник закрутил роман с украинской "дамой с собакой из Уханя" Видео
17:42
Экономика Украины падает в пропасть - Fitch Rating
17:20
Отравление Навального: эксперт дал неожиданную оценку "боевой смеси" Новичка Видео
16:51
В центре Минска собрались более 100 тысяч человек: что известно о задержанных Видео
16:47
В Беларуси снова рухнул мобильный интернет Видео
16:07
Перемирие на Донбассе сорвано: в штабе ООС сделали заявление Видео
15:59
На Донбассе погибли двое бойцов ОС: в ВСУ рассказали подробности Видео
15:34
Лукашенко может не вернуться в Минск после встречи с Путиным - журналист Видео
15:23
Бронетехника и кордоны ОМОНа: в Минске протестующие окружают дворец Лукашенко Видео
15:22
В МИД Германии назвали условие санкционного удара по Северному потоку-2 Видео
14:57
В Днепре в супермаркете заметили голую покупательницу
14:46
Авторитетный вирусолог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса Видео
14:34
Украина пересмотрит ассоциацию с Евросоюзом: в МИД назвали дату и причину Видео
14:25
"С утра засадил": Ефремов рассказал, что делал в день смертельного ДТП Видео
13:57
Ученые назвали возраст, когда все люди становятся несчастными Видео
13:45
Держать сцепку: как в Минске протестующие дают отпор "карателям" Видео
13:37
У Кравчука рассказали, чем обернется заявление Пушилина в адрес армии Украины Видео
12:55
Угрозы "ДНР" открыть огонь: что происходит на опорниках ВСУ под Горловкой Видео
12:40
"Разорвало на части": в ДТП под Киевом погибли парень и девушка
12:37
Бывший адвокат Трампа рассказал, чем Путин поразил Трампа Видео
12:31
Коронавирус и выборы: в ЦИК рассказали, что ждет избирателей Видео
12:16
Гороскоп для всех на 7 сентября: кто получит счастливый шанс Видео
12:15
Москва жестко ответила Берлину по ситуации с Навальным Видео
11:42
Новые протесты в Минске: улицы оцеплены, в город стягивают военную технику Видео
11:37
Минздрав изменил правила оказания помощи больным Covid-19 Видео
11:35
"Если тебя бьют – бей в ответ": Кулеба раскрыл будущее отношений Украины и Беларуси Видео
11:20
Инфекционист рассказал об эпидемическом сепаратизме в Украине Видео
10:59
Посол Украины в ФРГ назвал отравление Навального ударом в лицо Меркель Видео
10:57
Почему белорусские протесты нельзя ругать за "пророссийскость" мнение
10:46
В Литве раскритиковали ЕС из-за Беларуси и сделали Брюсселю предупреждение Видео
10:07
Немецкий токсиколог назвал главный вопрос в отравлении Навального Видео
10:05
Оккупанты "ЛНР" намерены оставить Луганщину без воды: названа причина Видео
09:21
Выход Германии из Северного потока-2: в Берлине сделали предупреждение оппонентам Видео
09:16
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 сентября: кому откроются новые горизонты Видео
09:01
Коронавирус в Украине "набирает мощь" - за сутки несколько тысяч новых больных Видео
08:40
Тихановская назвала условие изменения Конституции Беларуси Видео
08:33
В конце сентября все школы в Украине массово позакрывают - эпидемиолог Видео
08:19
Как по Зеленскому ударит хуторянское жлобство Кабмина мнение
08:01
Врач рассказал, как отличить усталость при коронавирусе от других болезней Видео
07:19
В МИД Германии рассказали о причастности Москвы к отравлению Навального Видео
06:55
В Украине все настолько плохо, что власти пытаются продать последние ценности мнение
06:44
Головокружительные кожаные юбки пришли в моду на осень - фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять