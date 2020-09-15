В МИД Польши резко высказались о "выборах" в Крыму

Польша не признала "выборы" в Крыму / Фото: flickr.com/wlodi

Власти Польши отказались признать незаконные выборы, которые организовала Россия в оккупированном Крыму. Также в Варшаве заявили, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Польши во вторник, 15 сентября.

"МИД Польши не признает результатов нелегальных "выборов" в так называемые местные органы власти, организованных Российской Федерацией на территории автономной республики Крым в Украине 13 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что такая позиция Польши обусловлена ​​обязательствами страны как члена ООН, которая назвала очевидным нарушением международного права аннексию Крыма в марте 2014 года.

"Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Как ранее писал Главред, министерство иностранных дел Украины самым решительным образом протестует и осуждает незаконные организацию и проведение РФ 13 сентября 2020-го "выборов" в незаконные органы российской оккупационной администрацией в захваченном Москвой полуострове Крым.