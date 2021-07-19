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В Москве украинец столкнул бывшую с 15-го этажа и сиганул следом

19 июля 2021, 10:54

Гражданин Украины Дмитрий Титаренко заехал к экс-возлюбленной, между ними произошел конфликт.

В Москве украинец выбросил из окна бывшую возлюбленную / Скриншот

В воскресенье вечером, 18 июля, в Москве мужчина и женщина выпали из окна многоэтажного жилого здания и разбились насмерть.

Трагедия произошла на улице Борисовские Пруды около 21:00. По предварительным данным, погибшие состояли в романтических отношениях друг с другом, сообщает ТАСС.

Как уточняет Рен ТВ, 40-летний гражданин Украины Дмитрий Титаренко заехал к экс-возлюбленной, чтобы забрать свои вещи. Но между ним и 32-летней Юлией Кузьминой начался конфликт, который слышали соседи.

На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина толкнул девушку с высоты 15-го этажа, пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Очевидно, после случившегося он сам спрыгнул с высоты. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве произошла трагедия, там 13-летний подросток с аутизмом выкинул из окна свою новорожденную сестру.

Новорожденному ребенку было всего 8 дней. Она погибла в результате падения с седьмого этажа.

Отмечается, что мать детей в момент трагедии находилась дома, однако не успела уследить за ребенком.

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