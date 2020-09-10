В МВФ рассказали, как режим Лукашенко просил денег: названа сумма

Лукашенко отказался вводить карантин и не получил денег от МВФ/ Reuters

Официальный Минск и Международный валютный фонд вели переговоры о предоставлении Беларуси кредитного транша в размере 940 миллионов долларов США. Белорусские власти просили финансовые средства для обеспечения экономической стабильности в стране на фоне COVID-19. Однако сторонам договориться не удалось по причине нежелания Александра Лукашенко вводить на территории страны карантин.

Об этом рассказал официальный представитель Фонда Джерри Райс в ходе своего брифинга, в четверг, 8 сентября, сообщает ТАСС.

По его словам, еще в начале пандемии Минск обратился в МВФ, однако переговоры прошли безуспешно.

"Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности", - сказал Райс.

Он отметил, что Беларусь и МВФ вели переговоры о предоставлении Минску денежных средств в рамках кредитной помощи Фонда странам во время пандемии коронавирусной инфекции. Чтобы получить деньги, Беларусь должна была гарантировать принятие мер по сдерживанию COVID-19.Читайте такжеЛукашенко прямо заявил, что власть не отдаст

"Данный (финансовый) механизм не содержит каких-либо жестких условий, но (для его использования) необходимы гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер, чтобы обеспечить использование средств на борьбу с пандемией и содействие экономической стабильности", - объяснил Райс, добавив, что такие условия являются стандартными для всех стран.

Совет министров Беларуси и Нацбанк еще в марте заявляли, что Минск просил у МВФ 940$ миллионов для восстановления экономики на фоне коронавирусной эпидемии. Уже в июня сам Лукашенко сделал заявление, согласно которому с МВФ белорусским властям договориться не удалось -Фонд требовал введения "карантина, изоляции и комендантского часа" в обмен на выделение кредитных средств.