В Нидерландах высказались о санкциях против России из-за Навального

МИД Нидерландов разделяет вывод Германии и Франции относительно инцидента с Навальным.
Власти Нидерландов сделали громкое заявление о том, что готовы поддержать введение санкций против РФ из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в Twitter.
Чиновник поведал, что МИД Нидерландов разделяет вывод Германии и Франции относительно инцидента с Навальным.
"Мы разделяем вывод Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. На следующем (заседании - ред.) Европейского совета мы поддержим призыв к санкциям", - сообщил он.
Блок подчеркнул недопустимость использования химического оружия.
Отравление Навального - что было ранее:
- Российский политик-оппозиционер Алексей Навальный находится в берлинской клинике Шарите на лечении.
- В правительстве Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок.
- Данное заявление подтвердили лаборатории Франции и Швеции. По причине отравления Навального в Евросоюзе рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций. В Брюсселе утверждают, что это возможно после завершения следствия по данному делу.
- Навальный считает, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.
Автор: Екатерина Трохимчук