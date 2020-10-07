В Нидерландах высказались о санкциях против России из-за Навального

Нидерланды также поддержали санкции против России / Reuters

Власти Нидерландов сделали громкое заявление о том, что готовы поддержать введение санкций против РФ из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в Twitter.

Чиновник поведал, что МИД Нидерландов разделяет вывод Германии и Франции относительно инцидента с Навальным.

"Мы разделяем вывод Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. На следующем (заседании - ред.) Европейского совета мы поддержим призыв к санкциям", - сообщил он.

Блок подчеркнул недопустимость использования химического оружия.

Отравление Навального - что было ранее: