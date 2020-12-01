В ОДКБ отреагировали на ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Алиев и Пашинян дали согласие на размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Совет глав МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел переговоры по ряду важных вопросов, в том числе и по ситуации в Нагорном Карабахе. При этом представители организации не выдвигали инициатив по урегулированию конфликта.
Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, проблема Карабаха в рамках переговоров в формате ОДКБ обсуждалась в контексте других ситуаций. Россияне рассказали организации о соглашениях Еревана, Баку и Москвы от 9 ноября и их выполнении, сообщает информагентство РИА Новости.
"Мы, конечно, касались темы Нагорного Карабаха наряду с другими ситуациями, которые требуют нашего внимания, и мы рассказали подробно, какие меры предпринимает РФ по выполнению заявления руководителей Азербайджана, Армении и РФ от 9 ноября", - сказал дипломат.Читайте такжеВойна Армении и Азербайджана: в Ереване назвали условие обращения в ОДКБ
Глава МИД РФ напомнил, что Алиев и Пашинян дали Москве санкцию на размещение миротворцев в Карабахе и добавил, что в рамках ОДКБ об альтернативных инициативах стороны не заявляли.
"Каких-либо иных идей не высказывается", - подчеркнул Сергей Лавров.
Позиция ОДКБ по Нагорному Карабаху
- В октябре в ОДКБ заявляли, что организация готова ввести миротворческий контингент в зону конфликта в Нагорном Карабахе только при условии соблюдения всех международных правовых норм, а также с согласия Азербайджана и Армении.
- Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не может оказать военную помощь Армении в рамках ОДКБ, так как Нагорный Карабах не является территорией армянского государства. Поэтому гарантии организации на данный регион не распространяются.
- 22 ноября Владимир Путин заявил, что Нагорный Карабах и прилегающие к региону районы, согласно международному законодательству, являются территорией Азербайджана. По его словам, Москва не имела права вмешиваться в военный конфликт.