В ОДКБ отреагировали на ситуацию в Нагорном Карабахе

В ОДКБ не представили своих вариантов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе / Reuters

Совет глав МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел переговоры по ряду важных вопросов, в том числе и по ситуации в Нагорном Карабахе. При этом представители организации не выдвигали инициатив по урегулированию конфликта.

Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, проблема Карабаха в рамках переговоров в формате ОДКБ обсуждалась в контексте других ситуаций. Россияне рассказали организации о соглашениях Еревана, Баку и Москвы от 9 ноября и их выполнении, сообщает информагентство РИА Новости.

"Мы, конечно, касались темы Нагорного Карабаха наряду с другими ситуациями, которые требуют нашего внимания, и мы рассказали подробно, какие меры предпринимает РФ по выполнению заявления руководителей Азербайджана, Армении и РФ от 9 ноября", - сказал дипломат.Читайте такжеВойна Армении и Азербайджана: в Ереване назвали условие обращения в ОДКБ

Глава МИД РФ напомнил, что Алиев и Пашинян дали Москве санкцию на размещение миротворцев в Карабахе и добавил, что в рамках ОДКБ об альтернативных инициативах стороны не заявляли.

"Каких-либо иных идей не высказывается", - подчеркнул Сергей Лавров.

Позиция ОДКБ по Нагорному Карабаху