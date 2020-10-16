В оппозиции Беларуси объяснили реакцию Лукашенко на указ Зеленского об айтишниках

Указ Зеленского по IT-специалистам стал болезненным ударом для Лукашенко - белорусский политик / Reuters

Инициатива президента Владимира Зеленского о приглашении в Украину IT-специалистов из Беларуси стала болезненным ударом для белорусского главы Александра Лукашенко. В случае потери айтишников экономическое чудо республики будет обречено на провал.

Об этом заявил участник Координационного совета оппозиции Андрей Курейчик в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, сектор информационных технологий приносит белорусской экономике больше прибыли, чем другие отрасли. Если такие специалисты будут покидать страну, это нанесет серьезный урон экономике Беларуси.

"Дело в том, что IT-сектор - это крупнейший донор белорусской экономики, он приносит больше чистой прибыли, чем сельское хозяйство и любой другой индустриальный сектор. Его потеря будет означать конец белорусского экономического чуда", - отметил Курейчик.

Политик считает, что вручение ноты украинскому послу в Минске – это реакция Лукашенко на возможные последствия указа Зеленского. Однако белорусский глава государства сам устроил репрессии против айтишников, которые поддерживали оппозицию.Читайте такжеВ Беларуси айтишники "снимут маски" с ОМОНа: силовикам поставили ультиматум

"Поэтому Лукашенко очень болезненно отнесся к этой инициативе украинской стороны, хотя при этом сам развязал жесткие репрессии против IT-компаний, так как все они оказались на оппозиционной стороне и выходили активно на марши, финансировали лидеров протестного движения", - добавил Курейчик.

Напоследок он подчеркнул, что власти неспособны запретить IT-специалистам выехать за пределы страны, а Украина в связи с дипломатическими проблемами Беларуси с другими государствами стала наиболее перспективным направлением.

Скандал с указом Зеленского по IT-специалистам