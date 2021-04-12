В Петербурге в старинном здании произошел гигантский пожар

Как говорят в местном управлении МЧС РФ, общая площадь пожара в шестиэтажном здании девятнадцатого века составила около четырех тысяч квадратных метров.
В российском мегаполисе Санкт-Петербург на Октябрьской набережной в историческом здании Невской мануфактуры произошел пожар с максимальным рангом сложности. Об этом сообщили в понедельник, 12 апреля, в пресс-службе МЧС РФ.
Площадь пожара составляет около четырех тысяч квадратных метров. Горели четыре этажа шестиэтажного здания
Во время тушения и спасения находившихся в здании людей погиб один пожарный. Еще двое пострадали и госпитализированы с ожогами 40-50% поверхности тела. По данным агентства Интерфакс, всего из здания эвакуировали сорок человек.
На месте пожара отработали более трехсот человек личного состава и 69 единиц техники. Был задействован также специальный вертолет МЧС. Прокуратура Невского района Петербурга начала проверку по факту возгорания. В ведомстве оценят соблюдение требований противопожарной безопасности.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 12 мая 2020 года в российском Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице Святого Великомученика Георгия.
- Возгорание произошло в реанимации больницы, в которой находились люди, больные коронавирусом COVID-19.
- Погибли пять инфицированных пациентов.
- Как сообщалось позднее, в больнице на пределе работали аппараты искусственной вентиляции легких. Один из аппаратов воспламенился из-за перегрузки и спровоцировал пожар