В Польше мужчина умер после задержания копами: люди протестуют

Копы Польши силой затаскали мужчину в авто / Радио Польша

В Польше правоохранители задержали агрессивного мужчину. Однако за сутки он скончался.

Как сообщает радиостанция RMF FM, на кадрах задержания видно, как четверо копов пытались силой посадить мужчину в полицейскую машину. Во время задержания тот вырывался и звал на помощь, а потом резко потерял сознание.

По информации полиции, мужчина бросал камни в окна зданий. В связи с этим его мать вызвала копов. Также она сказала правоохранителям, что ее сын злоупотребляет наркотиками.

На следующий день после задержания в полиции сообщили, что мужчина умер спустя два часа после того, как попал в больницу.

Этот инцидент вызвал негодование у местного общества и возле комендатуры полиции в Люблине собралось около 200 человек, которые выступали против произошедшего. В частности, протестующие обвиняют полицейских в убийстве.

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Демонстранты зажгли перед зданием полиции свечи и применяли против правоохранителей коктейли Молотова. В ответ полицейские использовали водометы и слезоточивый газ. В итоге 40 человек были задержаны.

Отмечается, что в ходе протестов был поврежден вход в здание полицейского участка, разбиты стекла и подожжены мусорные баки.

Напомним, ранее курьезный случай произошел в Варшаве. Украинец, который грубо нарушил правила дорожного движения и едва не сбил пешеходов, убегал от местных полицейских и отбивался от них огнетушителем. В итоге украинца ловили восемь польских копов.