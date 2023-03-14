В Польше утонули 36-летняя женщина с годовалым сыном: ребенок был тяжело болен

В поселке Рациборовице (Нижнесилезское воеводство, Польша) нашли мертвые тела 36-летней женщины и ее годовалого сына. Об этом сообщает польский портал Wprost.
Как пишут журналисты, трагический инцидент произошел после того, как женщина и ее супруг узнали, что у их сына диагностировали эпилепсию.
Тела 36-летней женщины и ребенка спасатели достали из затопленного карьера в минувшее воскресенье, 12 марта. Теперь обстоятельства их гибели расследует окружная прокуратура в городе Еленя-Гура.
По предварительной версии событий, женщина якобы совершила суицид. Якобы в ночь с субботы на воскресенье супруг получил от нее сообщение в мессенджере. В нем 36-летняя женщина писала, что идет с ребенком поплавать в карьер.
Полиция не исключает, что у женщины случилось острое психическое расстройство из-за эпилепсии у сына.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в селе Парипсы Попельнянской общины Житомирской области в водоеме спасатели выловили тело беременной женщины, которая вместе с мужем ушла рыбачить c причала. И лишь после нескольких часов работы пожарному-спасателю удалось зацепить на крючок спиннинга верхнюю одежду погибшей.
"Водолазы помогли поднять обнаруженное тело женщины на поверхность и доставить на берег", – рассказали спасатели. Тело ее мужа выловили накануне.
До того в селе Заречье Волынской области провалился под лед и утонул 13-летний местный житель. Его тело обнаружили в реке Луга. Предварительно известно, что вместе с друзьями мальчик играл на льду и попал в воду. Спасти его не удалось.
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