В Прибалтике люди выстроились в живую цепь до границы с Беларусью

В Латвии десятки тысяч людей 23 августа выстроились в живую цепь от Вильнюса до беларуской границы в знак солидарности с участниками акции протеста, которые выступают против фальсификации выборов президента и незаконной победы Александра Лукашенко.

Ак сообщил в Facebook журналист Францишак Вячорка, акцию посетил президент Латвии Эгилс Левитс.

Мероприятие назвали Путь свободы и приурочили к 31-й годовщине Балтийского пути. Как известно, 23 августа 1989 года, во время массового движения за независимость балтийских стран, около двух миллионов человек — жители Литвы, Латвии и Эстонии — образовали живую цепь от Вильнюса через Ригу к Таллину.

Сейчас данную акцию посвятили протестам, которые жестоко разгоняют силовики.

Участники мероприятия встали в символическую цепь и подняли бело-красно-белый "исторический флаг Беларуси", который пронесли во время шествия почти 70 км.

Аналогичная акция состоялась в Литве, где об участии в "акции солидарности" с Беларусью заявили 48 тысяч человек. Протяжённость "цепочки" составила около 35 км. В акции принял участие президент Литвы Гитанас Науседа.

"30 лет назад Литва сбросила оковы насилия, встав с братьями латышами и эстонцами на Балтийском пути и заявив миру — мы уже свободны, в первую очередь, свободны духом. Сегодня пришла очередь наших братьев белорусов произнести имя Свободы", — сказал Науседа.

В акции участвуют экс-президенты Литвы Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, дипломаты, другие представители власти.