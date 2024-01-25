В РФ отправили Гиркина в тюрьму на 4 года

Московский городской суд приговорил российского террориста Игоря Гиркина (он же Стрелков) к четырем годам колонии общего режима. Об этом ишут росийские пропагандистские СМИ.
Гиркина признали виновным по части 2 статьи 280 УК страны-агрессора РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").
По версии русских силовиков, Гиркин "публично призывал пользователей к экстремистской деятельности".
Дело и суд над Гиркиным
Напомним, Игоря Гиркина задержали 21 июля 2023-го в России по подозрению в экстремистской деятельности. В начале августа российские спецслужбы расследование его дела засекретили.
Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты русским оккупантам.
Кроме того, Гиркин публично критиковал диктатора Владимира Путина. 31 августа 2023 года он объявлял о своих намерениях стать президентом РФ и назвал свои "плюсы" по сравнению с Путиным.
Прокуратура просила для Гиркина 4 года и 11 месяцев тюрьмы.
Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом.
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