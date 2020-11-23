В России нарисовали портрет преемника Путина / Reuters

Ошибаются те, кто думает, что президент России Владимир Путин останется при власти как минимум до 2036 года — после недавнего всенародного голосования по проекту обновленной Конституции РФ. В кругах, близких к Кремлю, широко распространено мнение о том, что ВВП играет в гораздо более сложную игру, чем шоу "пожизненное президентство".

Как заявил в интервью МК эксперт, исследователь неформальных правил игры в российской политике Евгений Минченко, Россия слишком великая страна для того, чтобы само ее существование было завязано только на одну, пусть и очень масштабную, фигуру.

"Система даже при Путине многократно проходила этапы трансформации. Первое президентство Путина и его последующие сроки сильно отличаются друг от друга по модели управления. И в дальнейшем мы увидим, как система будет значительно меняться еще при Путине. По крайней мере, он будет пытаться это сделать", - подчеркнул эксперт.

По его словам, уход Путина с поста президента может произойти не в 2024 году, а ранее.

Также Минченко нарисовал обобщенный и анонимизированный портрет следующего президента России.

"Оптимальным является вариант, при котором следующий президент будет избран не просто волей Путина, а в результате наличия консенсуса среди элиты. Лучше, конечно, будет, если этим кандидатом будет человек молодой — до 50 лет или как минимум до 60. Этот кандидат должен выглядеть приемлемым для внешних игроков", - сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что "хотя бы внешне его политический стиль должен отличаться от стиля Путина".

"А еще это должен быть кандидат, который попадет в электоральные ожидания масс. Он должен переконфигурировать традиционный путинский электорат. С 2000 года путинский электорат сильно изменился. Во время первых избирательных кампаний у Путина был провал в поддержке среди пенсионеров и на селе. А сейчас эти категории — его базовая опора. В качестве приятного бонуса сменщик Путина должен вернуть себе слои, которые в данный момент настроены оппозиционно по отношению к власти, — например, пресловутых рассерженных горожан", - пояснил Минченко.

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