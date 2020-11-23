УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России нарисовали портрет преемника Путина

23 ноября 2020, 15:56

Уход Путина с поста президента может произойти не в 2024 году, а ранее, убежден эксперт.

Путин
В России нарисовали портрет преемника Путина / Reuters

Ошибаются те, кто думает, что президент России Владимир Путин останется при власти как минимум до 2036 года — после недавнего всенародного голосования по проекту обновленной Конституции РФ. В кругах, близких к Кремлю, широко распространено мнение о том, что ВВП играет в гораздо более сложную игру, чем шоу "пожизненное президентство".

Как заявил в интервью МК эксперт, исследователь неформальных правил игры в российской политике Евгений Минченко, Россия слишком великая страна для того, чтобы само ее существование было завязано только на одну, пусть и очень масштабную, фигуру.

"Система даже при Путине многократно проходила этапы трансформации. Первое президентство Путина и его последующие сроки сильно отличаются друг от друга по модели управления. И в дальнейшем мы увидим, как система будет значительно меняться еще при Путине. По крайней мере, он будет пытаться это сделать", - подчеркнул эксперт.

По его словам, уход Путина с поста президента может произойти не в 2024 году, а ранее.

Также Минченко нарисовал обобщенный и анонимизированный портрет следующего президента России.

"Оптимальным является вариант, при котором следующий президент будет избран не просто волей Путина, а в результате наличия консенсуса среди элиты. Лучше, конечно, будет, если этим кандидатом будет человек молодой — до 50 лет или как минимум до 60. Этот кандидат должен выглядеть приемлемым для внешних игроков", - сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что "хотя бы внешне его политический стиль должен отличаться от стиля Путина".

"А еще это должен быть кандидат, который попадет в электоральные ожидания масс. Он должен переконфигурировать традиционный путинский электорат. С 2000 года путинский электорат сильно изменился. Во время первых избирательных кампаний у Путина был провал в поддержке среди пенсионеров и на селе. А сейчас эти категории — его базовая опора. В качестве приятного бонуса сменщик Путина должен вернуть себе слои, которые в данный момент настроены оппозиционно по отношению к власти, — например, пресловутых рассерженных горожан", - пояснил Минченко.

Режим Путина – о чем сообщалось ранее:

  • 18 ноября журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин готовит отход с поста. По его словам, о подготовке отхода свидетельствует документ, в котором прописаны пожизненные гарантии для президентов, который одобрили в Госдуме РФ.
  • Российская Госдума в первом чтении одобрила проект закона, который предоставляет президенту РФ после его ухода с поста пожизненную неприкосновенность.
  • Летом 2020 года в России решили внести поправки в конституцию, в частности, были обнулены президентские сроки Владимира Путина.

новости России преемник Владимир Путин Путин новости
Сейчас вы просматриваете новость «В России нарисовали портрет преемника Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Взрывы и дым: силовики применили спецсредства против демонстрантов в МинскеВзрывы и дым: силовики применили спецсредства против демонстрантов в Минске У Путина сделали заявление о главной цели России по ДонбассуУ Путина сделали заявление о главной цели России по Донбассу Алиев раскрыл планы по новой территории в КарабахеАлиев раскрыл планы по новой территории в Карабахе В Армении раскрыли новые причины капитуляции в Нагорном КарабахеВ Армении раскрыли новые причины капитуляции в Нагорном Карабахе В ЕС приготовили еще один удар по Лукашенко: названы детали и срокиВ ЕС приготовили еще один удар по Лукашенко: названы детали и сроки
Следующий материал

Последние новости

16:25
Когда в Украине введут локдаун: в Слуге народа назвали лучшее время
16:13
Создатели Сталкера 2 обсудили возможность выпуска ремейков оригинальных игр серии
15:59
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
15:56
В России нарисовали портрет преемника Путина Видео
15:54
Пытаются захватить власть во Львове: Садовой обвинил партию Порошенко Видео
Реклама
15:51
Защита от коронавируса: Комаровский назвал единственное средство Видео
15:44
Индейка vs говядина: эксперты рассказали, что полезнее Видео
15:28
У скольких людей есть естественный иммунитет к коронавирусу - ответ врачей
15:14
Порошенко после поражения во Львове продолжит атаковать Садового - политолог Видео
15:12
БРСМ-Нафта и Шахтер стали стратегическими партнерами новости компании
15:05
Сериал Silent Hill на Netflix - для съемок ведут переговоры со знаменитой актрисой
14:58
В Кабмине рассказали, когда украинцам ждать первую партию вакцин от COVID-19 Видео
14:45
Киберпанк 2077 обещает стать одной из самых длинных игр в истории
14:43
"Занимаюсь сексом и не залетаю": Лолита разоткровенничалась об интиме Видео
14:39
Лучшие продукты для восстановления после тяжелой болезни: топ-10 Видео
14:35
Экс-глава ОП Зеленского Богдан рассказал о реакции Путина на сбитый Боинг на Донбассе Видео
14:34
Одним +10º, другим – снег: синоптик дала прогноз до конца ноября Видео
14:15
Как Украине избежать полного локдауна: Зеленский назвал главное условие Видео
14:13
Тренировка: новое исследование выявило тренировку, продлевающую жизнь Видео
13:44
Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность Видео
Реклама
13:40
Помимо Resident Evil 8, в разработке находятся ещё одна таинственная игра во вселенной Resident Evil
13:39
Накушалась - из желудка 12-летней девочки достали валенок
13:34
Карантин выходного дня не сработал: в Слуге народа заговорили о локдауне Видео
13:22
В МВД подсказали, как избежать штрафа за отсутствие маски Видео
13:05
Прощание во Львове с Романом Виктюком - видео-трансляция Видео
12:58
Захват автобуса с заложниками: суд принял решение по делу "луцкого террориста" Видео
12:55
У Зеленского откровенно рассказали, как решат проблему с КСУ Видео
12:46
Старички уходят на покой: стало известно, какие модели iPhone не получат обновление до iOS 15
12:37
Богдан объяснил, почему Зеленский не сумел изменить Конституцию для Донбасса
12:34
"Дошли до предела": эксперт оценила риски сортировки больных COVID-19 в Украине Видео
12:20
В Украину идет потепление до +10: синоптик назвал дату Видео
12:17
Выявлены 15 продуктов, которые могут помочь предотвратить закупорку артерий Видео
12:07
Богдан раскрыл, кто и как "жестко кинул Путина" в Украине Видео
11:55
"Настроение бодрое, температура 36,6": Зеленский выздоровел от коронавируса Видео
11:52
В Украине резко возросло число больных COVID-19, требующих госпитализации Видео
11:45
Жесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датам Видео
11:42
В Британии рассказали, какой эффективной будет оксфордская вакцина от COVID-19
11:31
Как защититься от COVID-19: врач объяснила нюансы
11:20
Онколог назвал главное условие, при котором еда провоцирует рак Видео
11:20
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
Реклама
11:19
Зачем пить теплую воду: врачи назвали преимущества для здоровья Видео
11:18
Композитор The Last of Us тизерит большой анонс – поклонники теряются в догадках
11:04
Золотой маникюр – самый модный золотистый маникюр на зиму 2020: фото Фото Видео
10:52
Бывший глава Офиса президента Богдан вежливо обратился к Путину Видео
10:44
Коронавирус у Ермака: глава ОП сообщил результат нового теста Видео
10:39
Что дал карантин выходного дня: Рубан рассказал, когда ждать результатов Видео
10:34
Морги-рефрижераторы, дефицит гробов и очереди на кремацию: Нью-Йорк оказался на грани катастрофы из-за СOVID-19 Видео
10:32
Глава Карабаха обратился к Путину Видео
10:14
Белорусская православная автокефальная церковь прокляла Лукашенко Видео
10:10
Нас бросили на растерзание: почему долги по ЖКХ растут гигантскими темпами мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять