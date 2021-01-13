В России нашли заложенный украинский газ на многие миллиарды / УНИАН

Активы крупного украинского коммерсанта Дмитрия Фирташа (в первую очередь природный газ расчетной стоимостью около 13,4 млрд гривен) находятся в залоге у российской некоммерческой организации Фонд промышленных активов. Такую информацию портал РБК обнаружил в отчетных документах фонда за позапрошлый год.

Также сообщается, что активы Фирташа были заявлены как обеспечение по кредиту, который был предоставлен холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний украинского коммерсанта Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий.

Кроме акций в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 12 миллиардов гривен.

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Напомним, ранее сообщалось: