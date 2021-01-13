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В России нашли заложенный украинский газ на многие миллиарды

13 января 2021, 10:18
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Газовые активы находятся под залогом как минимум с конца 2019 года.

конфорка,газ
В России нашли заложенный украинский газ на многие миллиарды / УНИАН

Активы крупного украинского коммерсанта Дмитрия Фирташа (в первую очередь природный газ расчетной стоимостью около 13,4 млрд гривен) находятся в залоге у российской некоммерческой организации Фонд промышленных активов. Такую информацию портал РБК обнаружил в отчетных документах фонда за позапрошлый год.

Также сообщается, что активы Фирташа были заявлены как обеспечение по кредиту, который был предоставлен холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний украинского коммерсанта Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий.

Кроме акций в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 12 миллиардов гривен.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В азербайджанском консорциуме TAP AG 15 ноября заявили о завершении строительства Трансадриатического потока и старте коммерческих поставок газа. Пропускная способность газопровода может быть удвоена до 20 миллиардов кубометров в год.
  • В октябре в TAP заявляли, что Трансадриатический поток может поставлять на европейские рынки до 9 миллиардов кубометров газа в год. Аналитики называют запуск газопровода успешным шагом Европы на пути к поиску новых рынков поставок газа в попытке преодоления зависимости от российской корпорации Газпром.
новости России газ Дмитрий Фирташ
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