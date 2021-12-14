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В России отреагировали на санкции против ЧВК "Вагнер"

14 декабря 2021, 19:39

Захарова подчеркнула, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации.

Мария Захарова
Мария Захарова / Захарова

В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные санкции против ЕС после введения рестрикций в отношении восьми человек из ЧВК Вагнер и четырех организаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс.

По ее словам, ЕС продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений.

Захарова подчеркнула, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации.

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"Независимые государства, самостоятельно оценивая собственные возможности в сфере безопасности, имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнерами по своему усмотрению. Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику", - добавила она.

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Такие действия ЕС, по словам Захаровой, составляют прямое нарушение основополагающих норм международного права.

Напомним, Андрей Ермак сообщил, что дал в ГБР показания по делу "вагнеровцев", которых задержали в Беларуси 29 июля 2020 года. Глава Офиса президента добавил, что не звал "камеры", и что крайне важно, чтобы следствие установило истину и расставило в этом деле все точки над "и".

Во время пресс-марафона Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" действительно была, но эту историю полностью исказили, а ему "стыдно" за украинскую разведку. По словам президента, эта операция – личная инициатива бывшего начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы.

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