В России отреагировали на жесткое заявление Кравчука по Донбассу

В России ответили на жесткое заявление Кравчука по Донбассу / УНИАН

Жесткое заявление первого президента Украины, главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Россия должна признать себя стороной конфликта на Донбассе, иначе будут предприняты радикальные меры, вызвало негодование среди российских политиков.

В частности, депутат Госдумы Константин Затулин расценил слова Кравчука как дипломатическую подготовку военной провокации без учета решительной позиции России по этому вопросу, сообщает РИА Новости.

"Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками "нормандского формата" — Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии Минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания", — сказал Затулин.

По его мнению, все происходящее в Украине за последнее время: наступления на русский язык, удары по оппозиции, преследование инакомыслящих, закрытие телеканалов — все это надо рассматривать как составные части плана Киева.

В то же время сенатор Сергей Цеков заговорил о страхе и подчеркнул, что "Россию подобными заявлениями и угрозами не запугать".

"У нас нет никакой растерянности и боязни. В любой ситуации, что бы ни происходило на международной арене и как бы агрессивно ни вела себя Украина, Россия продолжит оказывать необходимую помощь и поддержку соотечественникам народных республик Донбасса и не бросит их на растерзание украинских националистов", — сказал Цеков.

Отметим, ранее глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.

"Если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами", - сказал Кравчук.

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