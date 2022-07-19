В России полиция объявила в розыск Дмитрия Гордона

Дмитрий Гордон / коллаж фото УНИАН

В стране-агрессоре, России, тамошнее Министерство внутренних дел объявило в розыск известного украинского телеведущего и медиаменеджера Дмитрия Гордона.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на базу решений ведомства. Русские полицейские говорят, что основанием для розыска стала одна из статей Уголовного кодекса РФ. Впрочем, они не стали уточнять, в чем именно обвиняют Гордона.

Сам он быстро отреагировал на ситуацию на своей странице в социальной сети Instagram.

"МВД России объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пускай насыпят. Слава Украине!", - написал Гордон.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Дмитрий Гордон публично и заочно высмеял поп-певицу Наташу Королеву ‒ которая не сказала с 24 февраля ни слова о войне, которую Россия (где она живет и работает) развязала против ее родной Украины.

В Instagram Гордон поделился видео с Королевой, где она выполняет какие-то странные физические упражения, скача при этом вверх-вниз.

До того Дмитрий Гордон показал на видео репетицию праздника, посвященного Дню России. Выступление, похоже, сельской самодеятельности, пошло не по плану. Да, под девочками в одинаковых фиолетовых костюмах провалилась сцена.

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