В России при странных обстоятельствах погиб топ-чиновник

50-летний Хабас Ципинов вышел к реке, чтобы подышать воздухом, и оступился.

Хабас Ципинов был начальником центра для несовершеннолетних преступников / Фото t.me/mash_gor

В России погиб подполковник МВД России по Москве 50-летний Хабас Ципинов. По официальным данным, причиной смерти стал несчастный случай – полицейский упал в реку и утонул.

Инцидент произошел в Кабардино-Балкарии, где Ципинов гостил у родственников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Известно, что Ципинов вышел к реке, чтобы подышать воздухом, и оступился. Он упал в воду на глазах у людей, которые вызвали на место спасателей.

Живым российского топ-чиновника найти не удалось. 10 января из реки достали его тело.

Ципинов был начальником центра для несовершеннолетних преступников, преподавал в университете МВД и Центре профессиональной подготовки ГИБДД. У погибшего остались жена и трое детей.

Как сообщал Главред, в конце декабря 2022 стало известно, что в захваченном РФ Донецке в результате обстрела был ликвидирован замначальника отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

Ранее в оккупированном Донецке погибла "депутат ДНР" Мария Пирогова. Коллаборантка ранее была занесена в базу сайта Миротворец.

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