В России произошло ЧП с "ядерным" бомбардировщиком, погибли военные

Под российским городом произошло смертельное ЧП с бомбардировщиком, выяснили журналисты / Скриншот видео с youtube.com

В России на аэродроме, который находится под городом Калуга, произошел инцидент с бомбардировщиком Ту-22М3, который может нести ядерное вооружение.

В результате инцидента погибли трое военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника, в самолете до взлета во время запуска двигателей сработали катапульты.

Агентство выяснило, что среди жертв есть командир полка – он занимал место инструктора.

В Минобороны России подтвердили, что под Калугой погибли военнослужащие.

По данным ведомства, трагедия произошла из-за нештатного срабатывания системы катапультирования.

Напомним, СМИ узнали, что днем 22 января 2019 года в Мурманской области России на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске во время захода на посадку разбился Ту-22М3.

Позже выяснилось, что в результате крушения самолета погибли три из четырех членов экипажа. Возможная причина падения борта – ошибка пилотирования.

Справка. Ту-22М – это дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец/разведчик, пишет Википедия. Ту-22М3 – это новая модификация самолета, борт получил более мощные и экономичные двигатели.