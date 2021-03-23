В России произошло ЧП с "ядерным" бомбардировщиком, погибли военные

В РФ под Калугой Ту-22М3 "убил" военнослужащих, узнали журналисты.
В России на аэродроме, который находится под городом Калуга, произошел инцидент с бомбардировщиком Ту-22М3, который может нести ядерное вооружение.
В результате инцидента погибли трое военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседника, в самолете до взлета во время запуска двигателей сработали катапульты.
Агентство выяснило, что среди жертв есть командир полка – он занимал место инструктора.
В Минобороны России подтвердили, что под Калугой погибли военнослужащие.
По данным ведомства, трагедия произошла из-за нештатного срабатывания системы катапультирования.
- Напомним, СМИ узнали, что днем 22 января 2019 года в Мурманской области России на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске во время захода на посадку разбился Ту-22М3.
- Позже выяснилось, что в результате крушения самолета погибли три из четырех членов экипажа. Возможная причина падения борта – ошибка пилотирования.
Справка. Ту-22М – это дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец/разведчик, пишет Википедия. Ту-22М3 – это новая модификация самолета, борт получил более мощные и экономичные двигатели.