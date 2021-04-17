В России разбился вертолет, есть жертва

Вертолет разбился в России

В Краснодарском крае России во время жесткой посадки вертолета Ми-2 погиб пилот, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС РФ.

"В результате жесткой посадки вертолета в районе 52-го км автодороги Краснодар - Новороссийск погиб пилот, мужчина 1960 года рождения. Службы экстренного реагирования на месте", - сказали в МЧС.

Отмечается, что вертолет совершил жесткую посадку в районе поселка Ильский во время орошения полей.

По данным экстренных служб, причиной аварии могла стать техническая неисправность, "из-за которой пилот попытался совершить посадку, но машина при соприкосновении с землей разрушилась". Рассматриваются и другие версии аварии.

К ликвидации ЧП привлекаются 26 человек, задействованы восемь единиц техники.

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