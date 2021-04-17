В России разбился вертолет, есть жертва

Отмечается, что вертолет совершил жесткую посадку в районе поселка Ильский во время орошения полей.
В Краснодарском крае России во время жесткой посадки вертолета Ми-2 погиб пилот, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС РФ.
"В результате жесткой посадки вертолета в районе 52-го км автодороги Краснодар - Новороссийск погиб пилот, мужчина 1960 года рождения. Службы экстренного реагирования на месте", - сказали в МЧС.
Отмечается, что вертолет совершил жесткую посадку в районе поселка Ильский во время орошения полей.
По данным экстренных служб, причиной аварии могла стать техническая неисправность, "из-за которой пилот попытался совершить посадку, но машина при соприкосновении с землей разрушилась". Рассматриваются и другие версии аварии.
К ликвидации ЧП привлекаются 26 человек, задействованы восемь единиц техники.
Катастрофа самолета МАУ в Иране – о чем ранее сообщал Главред:
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
- 10 февраля СМИ сообщили о том, что разведка Канады получила в свое распоряжение аудиозапись, на которой человек с голосом похожим на главу МИД Ирана Джавада Зарифа раскрывает возможные причины крушения самолета МАУ. Согласно сообщению, министр допустил, что самолет мог быть сбит преднамеренно.
Автор: Екатерина Трохимчук