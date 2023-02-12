В России собрались посеять хаос в Британии из-за войны в Украине - The Sun

В Британии призвали депутатов, и их помощников сохранять бдительность в отношениях с Кремлем из-за войны в Украине, пишет издание.

Путин, Великобритания / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Российские спецслужбы активизировали вербовку шпионов в Великобритании, чтобы посеять хаос в стране.

Журналисты The Sun сообщают, что они получили электронные письма от источников, близких к Кремлю. В этих письмах говорится, что Кремль ищет людей "способных к диверсиям за большие суммы денег".

"Цель активизировать агентурную работу во всех сферах общества Британии, в основном среди государственных служащих и политиков всех рангов, в том числе заседающих в парламенте", - пишут журналисты.

По словам источника, потенциальных агентов можно вычислить, усилив наблюдение за дипломатическим персоналом посольства РФ.

"Они будут в значительной степени сосредоточены на Великобритании… чтобы получить представление о том, что происходит в основе правительства, о нашем отношении к войне в Украине, о наших отношениях с украинцами", - заявил бывший глава МИ-6 Ричард Дирлав.

В Британии призвали депутатов, и их помощников сохранять бдительность в отношениях с Кремлем из-за войны в Украине.

Война России против Украины

Глава Минобороны Алексей Резников ранее сказал, что Украина не применяет по территории страны-агрессора России оружие, предоставленное западным миром.

ВСУ задействуют дальнобойные ракеты GLSDB с дальностью 150 километров по российским оккупационным войскам на захваченных территориях.

Заместитель директора России Путина в Совбезе РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес Киева.

Дескать, если ВСУ нанесут удары из GLSDB по российским войскам в захваченном Крыму, Москва в ответ, мол, "применит все виды оружия".

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец полагает, что Украина может наносить удары по военным объектам РФ при помощи беспилотника Ту-141. По его словам, у Киева есть оружие, способное проникать на территорию врага на глубине 300 км.

Вам может быть интересно: