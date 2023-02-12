glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России собрались посеять хаос в Британии из-за войны в Украине - The Sun

12 февраля 2023, 14:40
В Британии призвали депутатов, и их помощников сохранять бдительность в отношениях с Кремлем из-за войны в Украине, пишет издание.
Путин, Великобритания
Путин, Великобритания / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Российские спецслужбы активизировали вербовку шпионов в Великобритании, чтобы посеять хаос в стране.

Журналисты The Sun сообщают, что они получили электронные письма от источников, близких к Кремлю. В этих письмах говорится, что Кремль ищет людей "способных к диверсиям за большие суммы денег".

"Цель активизировать агентурную работу во всех сферах общества Британии, в основном среди государственных служащих и политиков всех рангов, в том числе заседающих в парламенте", - пишут журналисты.

По словам источника, потенциальных агентов можно вычислить, усилив наблюдение за дипломатическим персоналом посольства РФ.

"Они будут в значительной степени сосредоточены на Великобритании… чтобы получить представление о том, что происходит в основе правительства, о нашем отношении к войне в Украине, о наших отношениях с украинцами", - заявил бывший глава МИ-6 Ричард Дирлав.

В Британии призвали депутатов, и их помощников сохранять бдительность в отношениях с Кремлем из-за войны в Украине.

Война России против Украины

Глава Минобороны Алексей Резников ранее сказал, что Украина не применяет по территории страны-агрессора России оружие, предоставленное западным миром.

ВСУ задействуют дальнобойные ракеты GLSDB с дальностью 150 километров по российским оккупационным войскам на захваченных территориях.

Заместитель директора России Путина в Совбезе РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес Киева.

Дескать, если ВСУ нанесут удары из GLSDB по российским войскам в захваченном Крыму, Москва в ответ, мол, "применит все виды оружия".

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец полагает, что Украина может наносить удары по военным объектам РФ при помощи беспилотника Ту-141. По его словам, у Киева есть оружие, способное проникать на территорию врага на глубине 300 км.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Великобритании
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:49

Звезда Сватов получила сотрясение мозга и перелом носа - появились фото без ретуши

15:16

"Подписал контракт с другими": сын Соловьева "отказался" воевать за РФ и шокировал своим видомВидео

15:07

ВСУ в пух и прах разнесли колонну российских войск в Запорожской областиВидео

14:56

К сковороде ничего не прилипнет: бомбический фокус от опытных хозяекВидео

14:56

Сардины и короткая стрижка: что нужно и не нужно делать, чтобы ногти росли быстрееВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:40

В России собрались посеять хаос в Британии из-за войны в Украине - The Sun

14:39

Что делали 13 февраля, чтобы в доме весь год счастье было: приметы и запретыВидео

14:30

Грандиозное возвращение Мира наизнанку: на 1+1 покажут сезон про Колумбию, который сняли до войныВидео

14:26

Как вернуть огонек в отношениях: семь сексуальных способовВидео

Реклама
14:16

Столтенберг не хочет продлевать срок полномочий генсека НАТО - СМИ

14:15

Умер выдающийся украинский летчик Олег КоршуновВидео

13:59

Ляпису Трубецкому отменили концерт в СербииВидео

13:56

Зеленский ввел мощные санкции против России на 50 летВидео

13:38

Как оживить увядшие комнатные цветы: поможет один дешевый препарат

13:28

Оккупанты отошли назад: ВСУ нанесли невероятный урон войскам ПутинаВидео

13:09

Все выли от восторга: как сейчас выглядят красавчики-комиссары из сериала "Комиссар Рекс"

13:01

Везут фурами: под Москвой нашли тайное кладбище "вагнеровцев"Видео

12:42

В Украину возвращаются крепкие морозы: синоптики назвали даты атаки нового циклонаВидео

12:41

Зачем в СССР строили круглые дома и почему в них было невыносимо жить

12:15

"Бесстыжая мразь": Кадыров набросился на бежавшего из России СлепаковаВидео

Реклама
12:03

Путин может выиграть войну против Украины, если Запад срочно не поставит Киеву оружие - ДудаВидео

11:43

"Начался самый роковой период": астролог назвала города Украины, откуда надо уезжать до летаВидео

11:36

Аллегрова запела про ядерное оружиеВидео

11:24

К чему попадается лавровый лист в еде: что предполагает известная примета

11:24

Возможны точечные удары: Гуменюк оценила риск новой ракетной атаки РФ по Украине

10:41

Россия понесла наибольшие потери с начала войны всего за 2 недели - британская разведкаВидео

10:30

Не уживуться ни при каких обстоятельствах: знаки зодиака, которые не подходят друг другу

10:28

Рано или поздно в Украине будут землетрясения до 8 баллов: сейсмолог назвал самый опасный регионВидео

10:04

Идет наступление: в ВСУ рассказали, что происходит под БахмутомВидео

09:55

В Украине могут начать производить британское вооружение - The Telegraph

09:12

"У тебя есть два пути": в РФ хотят наказать поддержавшего Украину МеладзеВидео

08:54

Передача Украине F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять" - Дуда

08:34

"Враг бросил все последние резервы": Путин отдал приказ захватить Донбасс до 1 марта - МаломужВидео

08:34

Собака будет шелковой: 5 ошибок в воспитании, которые ни в коем случае нельзя допускать

08:30

Провал под Угледаром деморализовал россиян, они не верят в способность начать новое наступление - ISWВидео

08:20

Война не кончится ни завтра, ни послезавтрамнение

07:30

"Нет никакого шанса": Резников оценил риск захвата Одессы Россией

06:20

Он стареет и теряет товарный вид, пора уже ему умереть за Путинамнение

05:30

Как правильно выбрать кофе: простой совет и 10 лучших напитков для гурманов

02:02

"Больно смотреть на твои муки": хвастливую Волочкову подняли на смех в СетиВидео

Реклама
01:35

Военный эксперт пояснил, какой город на Донбассе ВСУ важно контролироватьВидео

00:00

Террор не прекращается даже ночью: в Харькове раздались мощные взрывыВидео

11 февраля, суббота
23:19

Пытались спасти, но оказались под завалами сами: в Турции спасателей завалило обломками зданияВидео

23:08

"РФ пытается реализовать проект "Вторая Украина"": у оккупантов проблемы с большим наступлением – ДаниловВидео

23:04

Похудение не идет, килограммы растут: 5 причин заглянуть в себя и исправить ошибки

22:31

Инсульт сильно подкосил: Певец Носков еле встал с кресла во время своего концертаВидео

22:20

"Путин не может сказать: "Мы достигли целей, я закончил войну"": в РФ не выйдет захватить Донбасс – ЖдановВидео

22:12

РФ готовит переворот в Молдове: "спасатели" в Турцию были отправлены не случайно - ДаниловВидео

21:31

РФ начала использовать в войне морские надводные дроны: чем они опасны

21:21

Зачем 12 февраля нужно выставить обувь за дверь: приметы и что нельзя делатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять