В России умер легендарный "человек-амфибия" Владимир Коренев

Коренев / кадр из фильма Человек-амфибия

Владимир Коренев, который в начале 60-х сыграл главную роль в фильме "Человек-амфибия" (по одноименному роману Александра Беляева), скончался от последствий COVID-19.

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на дочь артиста Ирину. "Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", - сказала она.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Крыму, в Севастополе. Учился в ГИТИСе у народного артиста РСФСР Григория Конского и народной артистки СССР Ольги Андровской. На последнем курсе вуза режиссеры Геннадий Казанский и Владимир Чеботарев утвердили Коренева на роль Ихтиандра в фильме Человек-амфибия. Эта лента принесла актеру громадную известность и сделала секс-символом советского кино 60-х.

Кроме того, Коренев играл в фильмах Свет далекой звезды, Дети Дон-Кихота, Сыны Отечества, Освобождение, Дорога в ад и многих других.

С 1961 года служил в Московском драматическом театре имени Константина Станиславского (ныне - Электротеатр Станиславский), где много лет был ведущим артистом.

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