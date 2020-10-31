В России в поликлинике произошел мощный взрыв, есть жертвы

В Челябинске произошел взрыв в поликлинике / nikotisha / Instagram

В субботу, 31 октября, мощный взрыв произошёл в России. В поликлинике Городской больницы № 2 Челябинска произошел взрыв кислородной будки.

Перед взрывом в здании возникло возгорание. По данным областного Минздрава, в результате происшествия никто не пострадал. Пациенты в реанимации обеспечены кислородом. Сейчас специалисты оценивают состояние больных и госпитализированных в учреждение, сообщает РБК.

Потом было принято решение об эвакуации 150 человек. Их разместили в здании стадиона им. Елесиной.

Трех реанимационных пациентов готовят к переводу в городскую больницу №1, еще 20 человек — в ОКБ №3.

Для эвакуации пациентов к поликлинике прибыло 15 автомобилей скорой помощи и две реанимационных бригады из медицины катастроф.

Как сообщает Российская газета в Telegram, после взрыва загорелось стоящее поблизости общежитие. Эвакуированы как его жильцы, так и пациенты больницы, последних насчитывается около 160 человек.

Также стало известно, что из больницы в Челябинске, где произошел пожар, эвакуированы 16 тяжелых больных с коронавирусом.

Пожар в здании лечебного стационара в Челябинске локализован на площади 130 кв. м, огнем были охвачены два этажа здания, сообщает РИА Новости в Telegram со ссылкой на МЧС.

Жертвы взрыва - обновлено:

Двое, по предварительным данным, умерли в поликлинике Челябинска, где произошел взрыв, сообщает источник в экстренных службах региона.

Причиной смерти двух пациентов ковидного стационара в Челябинске стало отсутствие кислорода после пожара и взрыва в кислородной будке.

"По предварительной информации, смерть пациентов наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Точные причины смерти будут установлены в ходе экспертизы", - сообщает ТАСС в Telegram со ссылкой на источник.

Что взрывалось ранее: