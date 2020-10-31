В России в поликлинике произошел мощный взрыв, есть жертвы

Для эвакуации пациентов к поликлинике прибыло 15 автомобилей скорой помощи и две реанимационных бригады из медицины катастроф.
В субботу, 31 октября, мощный взрыв произошёл в России. В поликлинике Городской больницы № 2 Челябинска произошел взрыв кислородной будки.
Перед взрывом в здании возникло возгорание. По данным областного Минздрава, в результате происшествия никто не пострадал. Пациенты в реанимации обеспечены кислородом. Сейчас специалисты оценивают состояние больных и госпитализированных в учреждение, сообщает РБК.
Потом было принято решение об эвакуации 150 человек. Их разместили в здании стадиона им. Елесиной.
Трех реанимационных пациентов готовят к переводу в городскую больницу №1, еще 20 человек — в ОКБ №3.
Для эвакуации пациентов к поликлинике прибыло 15 автомобилей скорой помощи и две реанимационных бригады из медицины катастроф.
Как сообщает Российская газета в Telegram, после взрыва загорелось стоящее поблизости общежитие. Эвакуированы как его жильцы, так и пациенты больницы, последних насчитывается около 160 человек.
Также стало известно, что из больницы в Челябинске, где произошел пожар, эвакуированы 16 тяжелых больных с коронавирусом.
Пожар в здании лечебного стационара в Челябинске локализован на площади 130 кв. м, огнем были охвачены два этажа здания, сообщает РИА Новости в Telegram со ссылкой на МЧС.
Жертвы взрыва - обновлено:
Двое, по предварительным данным, умерли в поликлинике Челябинска, где произошел взрыв, сообщает источник в экстренных службах региона.
Причиной смерти двух пациентов ковидного стационара в Челябинске стало отсутствие кислорода после пожара и взрыва в кислородной будке.
"По предварительной информации, смерть пациентов наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Точные причины смерти будут установлены в ходе экспертизы", - сообщает ТАСС в Telegram со ссылкой на источник.
Что взрывалось ранее:
- 28 октября на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел мощный взрыв. Погибли два человека, еще девять - пострадали.
- 9 октября в столице Ливана Бейруте вновь прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар. Инцидент произошел в городском районе Тавик-Джиде.