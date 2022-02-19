В России заявили о взрыве второго снаряда за день в Ростовской области

В российских СМИ пишут о том, что якобы в Тарасовском районе Ростовской области уже второй раз за день взорвался снаряд.
По данным российских СМИ, в Тарасовском районе Ростовской области возле украинской границы обнаружили место разрыва уже второго за день снаряда – предположительно, от системы "Град".
Такую информацию обнародовало агентство ТАСС и еще ряд российских СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
"Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град", - говорится в сообщении.
В то же время агентство РИА Новости обнародовало фотографию снаряда.
Напомним, утром 19 февраля российские СМИ сообщили, что якобы первый снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной.
Обострение на Донбассе
18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предложил уехать в Ростовскую область Российской Федерации.
Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР", который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.
Вечером 18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандистские СМИ.
Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в ОРДЛО проводят эвакуацию населения, и при этом запретили выезжать мужчинам призывного возраста. Пожилых людей и детей из детдомов вывозят практически силой.
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