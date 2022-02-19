В России заявили о взрыве второго снаряда за день в Ростовской области

В России заявили о втором снаряде в Ростовской области / Reuters

По данным российских СМИ, в Тарасовском районе Ростовской области возле украинской границы обнаружили место разрыва уже второго за день снаряда – предположительно, от системы "Град".

Такую информацию обнародовало агентство ТАСС и еще ряд российских СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град"​​​​​, - говорится в сообщении.

В то же время агентство РИА Новости обнародовало фотографию снаряда.

Напомним, утром 19 февраля российские СМИ сообщили, что якобы первый снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной.

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Обострение на Донбассе

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предложил уехать в Ростовскую область Российской Федерации.

Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР", который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.

Вечером 18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандистские СМИ.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в ОРДЛО проводят эвакуацию населения, и при этом запретили выезжать мужчинам призывного возраста. Пожилых людей и детей из детдомов вывозят практически силой.

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