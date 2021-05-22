В России заявили об отступлении США от удара по СП-2 и назвали цель санкций

В России считают, что США не могут остановить достройку трубопровода СП-2 / Reuters

США не удалось нанести серьезный ущерб проекту Северный поток-2. Очередные санкции против газопровода являются попыткой Вашингтона сохранить лицо при отступлении. Однако американцы уже понимают, что новые ограничения не станут серьезной проблемой для России. Об этом завил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Как сообщает РИА Новости, он сказал, что новые санкции американского государства в отношении газопровода СП-2 не нанесут значительного урона по российскому проекту. По мнению сенатора, это попытка сохранить лиц и красиво отступить.Читайте такжеРада официально призвала США нанести удар по СП-2 и сделала предупреждение Вашингтону

"Американцам надо как-то сохранить лицо, раз уже не смогли ударить по-крупному. Они понимают, что эти санкции не смертельны для нас. Вот они укусили, именно как отступить красиво, не более того", - подчеркнул Джабаров.

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