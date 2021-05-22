В России заявили об отступлении США от удара по СП-2 и назвали цель санкций

Санкции Вашингтона против проекта Северный поток-2 не наносят серьезного урона, считает Владимир Джабаров.
США не удалось нанести серьезный ущерб проекту Северный поток-2. Очередные санкции против газопровода являются попыткой Вашингтона сохранить лицо при отступлении. Однако американцы уже понимают, что новые ограничения не станут серьезной проблемой для России. Об этом завил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Как сообщает РИА Новости, он сказал, что новые санкции американского государства в отношении газопровода СП-2 не нанесут значительного урона по российскому проекту. По мнению сенатора, это попытка сохранить лиц и красиво отступить.Читайте такжеРада официально призвала США нанести удар по СП-2 и сделала предупреждение Вашингтону
"Американцам надо как-то сохранить лицо, раз уже не смогли ударить по-крупному. Они понимают, что эти санкции не смертельны для нас. Вот они укусили, именно как отступить красиво, не более того", - подчеркнул Джабаров.
Северный поток-2 новости
- Санкций США против компании Nord Stream AG и ее гендиректора Матиаса Варнига не оказалось в специальном докладе Госдепа для Конгресса. В Вашингтоне объяснили отсутствие компании-оператора Северного потока-2 в санкционных списках решением, которое соответствует национальным интересам американского государства.
- Журналисты Axios и Reuters считают, что позиция Вашингтона связана с намерением США наладить отношения с Германией, которая стремится достроить СП-2.
- В Белом доме сказали, что Штаты не могут остановить реализацию Северного потока-2, так как газопровод достроен на 95%.
- Однако позже США ударили новыми санкциями против СП-2. Речь идет об ограничениях в отношении 13 суден, которые задействованы в строительстве газопровода.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва будет разбираться с таким решением, и обвинил Вашингтон в несоблюдении договоренностей.