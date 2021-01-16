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В России зверски убита главред издания: названа возможная причина

16 января 2021, 13:31

Убийство в России совершено в пятницу, сообщили правоохранители.

В РФ убита главред издания, возможный злоумышленник уже задержан – Жанна Шеплякова новости
В Рязани убита Жанна Шеплякова, возможный злоумышленник уже задержан / ryazan.sledcom.ru

В российском городе Рязань в пятницу вечером, 15 января, нашли убитой главреда портала Рязань. Лайф Жанну Шеплякову.

Шеплякова найдена убитой в своей квартире, на ее теле было десять ножевых ранений, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

В совершении убийства подозревают мужа журналистки, 1983 года рождения, его уже задержали, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По данным ведомства, мотивом для совершения преступления могла стать семейная ссора.

"…после произошедшего, забрав детей, покинул Рязань, выехав в другую область… местонахождение подозреваемого установлено, и он задержан. Дети временно переданы на попечение родственников", – добавили в СК.

Источник ТАСС также сказал, что на теле убитой было десять ножевых ранений.

"По подозрению в убийстве Шепляковой задержан ее супруг. Он признался в содеянном", – поделился собеседник.

Вечером 15 января муж приехал к жене забрать детей – двух сыновей, девушка отказалась это делать, разгорелась ссора, и мужчина схватился за нож, привел предварительную версию преступления Telegram-канал Mash.

В РФ убита главред издания, возможный злоумышленник уже задержан – Жанна Шеплякова новости
В Рязани убита Жанна Шеплякова, возможный злоумышленник уже задержан / vk.com/id164303397

Справка. Жанна Шеплякова родилась 3 июля 1987 года в Рязани, девичья фамилия – Ерохина, говорится на ее странице в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.

Журналистка указала, что у нее есть двое детей – 10-летний Лева и 13-летний Миша.

новости России Жанна Шеплякова
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