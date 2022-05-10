В Сети показали, как Путин нахально грелся пледом на параде и не обращал внимание на мерзнувшую бабушку

Владимир Путин / facebook.com/alexey.arestovich

Российский диктатор Владимир Путин во время военно-пропагандистского шабаша в Москве на Красной площади в честь 9 мая грел ноги теплым пледом и не обращал внимание на то, что рядом с ним мерзнет старушка-ветеран. На это обратил внимание в своем Telegram-канале публицист Анатолий Несмиян.

"Я понимаю, что это мелочи. Но если на параде было холодно, и вы нашли плед для Путина, то что мешало под лозунги "не забудем ветеранов" найти еще десяток пледов хотя бы для тех, кто сидел рядом? Или они как обычно - стойко переносили тяготы воинской службы? Из таких хамских мелочей, впрочем, складывается многое. И, кстати, если охрана с протоколом сели в лужу, то Путин сам мог исправить ситуацию, отдав свой плед соседке ‒ женщина все-таки", ‒ написал он.

. Восседая на параде, Путин активно кутал ноги в плед, хотя сидящие рядом люди вроде бы не мерзли без дополнительного утепления. А его лицо выглядело опухшим и нездоровым.

Как сообщают в Telegram-канале Generall SVR со ссылкой на собственные источники, Путин выбрал самую неэмоциональную и неинформативную речь ко Дню Победы из подготовленных для него спичрайтерами. Кроме того, он лично внес в нее правки, которые сделали ее еще более серой и невнятной. Окружение диктатора было удивлено и за глаза назвали речь "жалким шамканьем ни о чем".

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Напомним, ранее журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что президент РФ Владимир Путин может страдать онкологическими заболеваниями. Расследователь утверждает, что очень многие приближенные к российскому диктатору люди всё больше говорят о возможном раке.

Позднее Белый дом жестко ответил на слова Путина на параде в Москве. Заявления российского диктатора во время выступления 9 мая о том, что якобы западные страны сами виноваты, что Россия развязала войну против Украины, являются абсурдом и ложью, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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