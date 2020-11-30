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В Сети сообщили о самоубийстве охранника Путина прямо в Кремле

30 ноября 2020, 13:44

По словам коллег погибшего Захарова, причиной его гибели могло стать равнодушное отношение руководства.

Кремль
В Кремле совершил суицид охранник Путина / УНИАН

В России прямо на территории Кремля произошло самоубийство. Работник 5 отдела УЛО СОМ ФСО России Михаил Захаров застрелился во время службы. Его подразделение отвечает за личную охрану президента России Владимира Путина.

По словам коллег погибшего Захарова, причиной его гибели могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки, – в одну из последних смен он был вынужден находиться на работе более 15 часов, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации, супруге погибшего не сообщили о причинах смерти Захарова, более того, ей даже не рассказали о том, что он покончил с собой. С женщиной связалось руководство Михаила и рассказало лишь о его смерти, не вдаваясь в подробности произошедшего.

Михаил Захаров совершил суицид / t.me/bazabazon

По словам родных, в последнее время он не жил вместе с супругой и должен был уже в декабре развестись по обоюдному согласию.

Убийства в России – о чем сообщалось ранее:

  • В России в Ленинградской области около Выборга убили муниципального депутата и предпринимателя, а также отца российского пилота "Формулы-1" Александра Петрова. По одной из версий, Петрова застрелил снайпер, когда депутат вышел из бани.
  • В Подмосковье застрелили из арбалета "колбасного короля" Владимира Маругова. Двое неизвестных проникли в дом бизнесмена в Московской области и совершили убийство, его сожительнице удалось спастись.

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