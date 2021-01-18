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В Швейцарии сошла лавина, под снегом оказалось десять человек

18 января 2021, 22:41
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Сход лавины произошел за пределами лыжной трассы.

В Швейцарии сошла лавина

Сегодня в Швейцарии на горнолыжном курорте Вербье сошла лавина - под снегом оказалось десять человек.

В результате происшествия погиб лыжник, еще один получил травмы. Отмечается, что погибший был гражданином Великобритании, сообщает пресс-служба кантональной полиции.

Отмечается, что сход лавины произошел за пределами лыжной трассы.

Оказавшихся под лавиной людей ищут спасатели с собаками. Также на помощь направили вертолеты. Прокуратура открыла уголовное дело.

Схождение лавин в России - о чем шла речь ранее:

  • Вечером 8 января в районе города Норильск (Россия, Краснодарский край) на горнолыжный курорт сошла лавина. Под толщей снега оказались пять курортных домиков. Тогда спасатели сообщали, что под снегом могут находиться по меньшей мере пять человек, среди них двое детей. Предварительно, все люди находятся в одном из заваленных снегом домов.
  • В понедельник, 18 января, лавина накрыла горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, Россия. В момент происшествия там могло находиться от 4 до 12 человек.

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