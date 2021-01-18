В Швейцарии сошла лавина, под снегом оказалось десять человек

В Швейцарии сошла лавина

Сегодня в Швейцарии на горнолыжном курорте Вербье сошла лавина - под снегом оказалось десять человек.

В результате происшествия погиб лыжник, еще один получил травмы. Отмечается, что погибший был гражданином Великобритании, сообщает пресс-служба кантональной полиции.

Отмечается, что сход лавины произошел за пределами лыжной трассы.

Оказавшихся под лавиной людей ищут спасатели с собаками. Также на помощь направили вертолеты. Прокуратура открыла уголовное дело.

Схождение лавин в России - о чем шла речь ранее: