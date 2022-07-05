В СНБО спрогнозировали смену власти в РФ и рассказали о преемнике Путина

Алексей Данилов и Владимир Путин / Коллаж УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил прокомментировал вероятную смену власти в РФ.

Как подчеркнул он в эфире Апостроф TV, уход президента РФ Владимира Путина не изменит ситуацию в пользу Украины.

"Это заблуждение, что если не будет Путина, то будут изменения в пользу нашей страны", - говорит собеседник.

Он обратил внимание на то, что в руководстве России останется много последователей нынешнего хозяина Кремля.

"Там таких "путиных" очень много. Там таких сотни. 85 человек, которые сейчас руководят РФ, любой может быть "путиным", кроме небольшого количества людей. Это семь человек так сказать "либерального толка", - добавил Данилов.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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