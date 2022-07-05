УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В СНБО спрогнозировали смену власти в РФ и рассказали о преемнике Путина

5 июля 2022, 22:35

В руководстве России останется много последователей нынешнего хозяина Кремля, напомнил Алексей Данилов.

Данилов Путин
Алексей Данилов и Владимир Путин / Коллаж УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил прокомментировал вероятную смену власти в РФ.

Как подчеркнул он в эфире Апостроф TV, уход президента РФ Владимира Путина не изменит ситуацию в пользу Украины.

"Это заблуждение, что если не будет Путина, то будут изменения в пользу нашей страны", - говорит собеседник.

Он обратил внимание на то, что в руководстве России останется много последователей нынешнего хозяина Кремля.

"Там таких "путиных" очень много. Там таких сотни. 85 человек, которые сейчас руководят РФ, любой может быть "путиным", кроме небольшого количества людей. Это семь человек так сказать "либерального толка", - добавил Данилов.

Читайте такжеМесть "моли": эксперт рассказала о странной мании Путина

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

Читайте еще:

Владимир Путин Алексей Данилов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:35

В СНБО спрогнозировали смену власти в РФ и рассказали о преемнике Путина

22:28

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря: как спасти свое здоровьеВидео

22:15

48-летняя Виктория Бекхэм показала себя в кружевах и латексе на обложке модного глянца

21:59

Запрет на выезд военнообязанных: в Раде анонсировали отмену и назвали срокиВидео

21:45

"Впредь не принимать без меня решений": Зеленский строго ответил на ограничения для военнообязанныхВидео

Реклама
21:43

Победа Украины в войне с РФ: Данилов назвал главное условие и вероятные срокиВидео

21:38

"Грехи замаливает": Приходько наехала на Лободу за ее визит в ИрпеньВидео

21:34

РФ перебросила в Украину последнее подразделение, которое еще не было на войне – АрестовичВидео

21:21

Россия захотела вернуть часть Баренцева моря: в Норвегии жестко ответилиВидео

20:59

Ракетный удар РФ: в Хмельницкой области рассказали о "прилетах"

20:52

Как заменить кондиционер для стирки: 3 эффективных способа вместо "магазинной химии"

20:40

"Мы знаем только 10%": в Германии выявили 200 русских шпионов и их куратора - Bild

20:35

В Минобороны анонсировали цифровизацию воинского учета через ДиюВидео

20:26

Травести-дива Монро призналась, готова ли идти в армию, если ей вручат повестку

20:04

"Смерть Путина в двух иглах": шоумен Горбунов сравнил русского диктатора с Кощеем

20:04

"Уже достали 8 осколков": знаменитого украинского актера тяжело ранили на фронтеВидео

19:59

Главные битвы войны с РФ: офицер ЦАХАЛ назвал два ключевых городаВидео

19:45

Гороскоп на завтра 6 июля 2022: Тельцам - большая удача, Скорпионам – интриги, Водолеям – денежное чутье

19:40

Старый дед: Путин чуть не уснул во время доклада ШойгуВидео

19:39

Украину завалит градом и зальет дождями: синоптики назвали дату резкого похолоданияВидео

Реклама
19:37

Русские испугались украинских атак и усилили охрану Крымского моста - росСМИВидео

19:37

Главная задача для России сегодня - это прекращение военных действиймнение

19:36

Выезд военнообязанных в другие области: в Генштабе объяснили, где получать разрешениеВидео

19:32

Петра и Павла 2022: дата, традиции и запреты дня

19:17

The Rolling Stones и Guns N' Roses ярко поддержали Украину на концертах в ЛондонеВидео

18:47

"Военные за автоматы хватались, не могли угомонить": "ДНРовцы" планируют побеги из российских войскВидео

18:45

ВСУ вооружат британскими САУ и дронами-камикадзе для ударов по оккупантам - ДжонсонВидео

18:38

Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз - первые подробности

18:34

Могут ли военнообязанные уехать из места жительства в Украине: детальное объяснение

18:28

Бориса Баума выгнали из КРАИЛ после скандала с 1XBet, но лицензии у россиян не отобрали

18:14

Удар ВСУ на Херсонщине: уничтожен склад врага с ГСМ, вертолеты "покрошили" оккупантовВидео

18:03

Самое вкусное и очень простое императорское варенье из смородины: простой рецептВидео

17:46

В Минобороны раскрыли новую тактику ВСУ против российских оккупантовВидео

17:44

В Днепре сбили 6 российских ракет: появилось видео мощной работы ПВОВидео

17:33

Переезд и большие перемены: 3 знака зодиака начнут жизнь с чистого листа до конца 2022 годаВидео

17:20

На Харьковщине ВСУ под вражеским огнем корректируют украинскую артиллерию и уничтожают оккупантовВидео

17:14

Бывшая Остапчука ответила на обвинения и призвала ведущего "прекратить террор"

17:13

"Леша, Валера, Саня и Вова - вперед": автор хита о Байрактаре выложил яркую песню о войнеВидео

16:59

Новые правила передвижения по Украине для военнообязанных: Залужный назвал важные деталиВидео

16:56

РФ накрыла Славянск мощным огнем: есть жертвы и раненые, в городе пожарыВидео

Реклама
16:51

За Украину на фронте погиб 20-летний француз: что о нем известноВидео

16:45

"Плесень в мозгах": Лолиту раскритиковали за "голое" видео в простынке и рассуждения о болиВидео

16:40

Дочь "путинистки" Шукшиной превращается в Халка: фото поразило сеть

16:35

"Тысячи двухсотых и трехсотых": пропагандист из РФ признал, что захват Лисичанска дорого стоил русскимВидео

16:27

Чистим народными средствами: как спасти сковородку от слоя нагара и жира

16:25

200 оккупантов взлетели на воздух: детали огненного удара ВСУ по базе РФ в МелитополеВидео

16:23

"Следующие недели будут интереснее": ВСУ готовятся к контрнаступлению на ХерсонщинеВидео

16:16

ВСУ ликвидировали командира танкового батальона РФВидео

16:10

В РФ жгут военкоматы и пускают под откос поезда партизаны-анархисты - The Insider

16:01

"В Украине их никто не ждет": Зибров призвал Зеленского забрать у Повалий и Лорак паспорта и званияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять