В Сочи арестовали осла, коня и зебру: алчные "животные" вымогали деньги у туристов

В Сочи аниматоры оказались за решеткой / Фото МВД РФ

В российском курортном городе Сочи суд принял решение дать пять суток административного ареста троим аниматорам, которые в костюмах осла, коня и зебры приставали к прохожим, требовали с ними сфотографироваться, а потом переходили к вымогательству денег за фото. Туристам и местным жителям алчные "животные" порядком надоели, после чего люди и обратились в полицию.

В пресс-службе УВД по городу Сочи сообщили, что в дежурную часть поступила жалоба, что компания молодых людей, одетых в ростовые куклы осла и коня, навязчиво предлагали прохожим сделать с ними фото. Получив отказ, мужчины переходили на нецензурную брань.

"Молодых людей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанных составлены административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"... Решением суда троим задержанным назначено наказание в виде административного ареста на срок до пяти суток", - говорится в сообщении пресс-службы.

Аниматоров обвинили в мелком хулиганстве / Фото МВД РФ

В этот же день при аналогичных обстоятельствах в центре города полицейские задержали еще одного аниматора-вымогателя в костюме животного.

"Мероприятия по пресечению подобных фактов будут продолжены на территории города-курорта в период всего летнего сезона", - сообщили правоохранители.

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