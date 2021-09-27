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В США не пустят некоторых граждан России: кто попал под запрет

27 сентября 2021, 22:31
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Об открытии границ США с ноября для иностранных путешественников, привитых против коронавируса, стало известно на прошлой неделе.

Спутник V
Россиян привитых Спутником V не пустят в США / Reuters

Новые правила для въезда в США иностранных граждан, привитых от коронавируса, не позволяют пересечение границы лицам, которые вакцинировались российской вакциной Спутник V, пишет The Washington Post.

Об открытии границ США с ноября для иностранных путешественников, привитых против коронавируса, стало известно на прошлой неделе.

Согласно новым правилам, в США не смогут попасть те, кто привился вакциной, которая не одобрена Всемирной организацией здравоохранения или Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Сейчас среди разрешенных препаратов - вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac.

"Это большая проблема для российских путешественников и для людей в других странах, которые вакцинировались "Спутником V", - сказала профессор Университета Содружества Вирджинии Джудит Твигг.

По данным российского фонда прямых инвестиций, вакцину "Спутник V" одобрили в 70 странах, где проживает более 4 миллиардов человек. Россияне утверждают, что безопасность и эффективность их вакцины якобы были подтверждены в ходе клинических испытаний и "реального использования в ряде стран".

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WP отмечает, что новые правила США коснутся не только россиян. По данным Глобального инновационного центра здравоохранения при Университете Дюка, во всем мире было приобретено около 448 миллионов доз вакцины Sputnik V. Ограниченные возможности для путешествий, вероятно, станут причиной дальнейшей критики российского препарата.

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"Россия потеряла возможность использовать эту вакцину как дипломатический инструмент", - сказала Твигг, ссылаясь на проблемы производства российской вакцины.

Посольство России в Вашингтоне отказалось комментировать новую политику США.

Кроме российского Спутника, ни FDA, ни ВОЗ не одобрили индийский препарат Covaxin, который в настоящее время используется преимущественно в Индии.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 4 марта 2021 года объявило о запуске процедуры комплексного изучения российской вакцины от COVID-19 Спутник V. В Евросоюзе работают над проверкой качества, безопасности и эффективности препарата.

По данным СМИ, Евросоюз на данный момент не может одобрить использование вакцины от COVID-19 Спутник V на территории европейских государств. Требования Брюсселя оказались более высокими, чем ожидала Россия. При этом переговоры Берлина и Москвы по поставкам вакцины в Германию зашли в тупик. Перспективы такой сделки близки к нулю.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что в нашу страну не будут пропускать граждан РФ, которые получили прививку российской вакциной Спутник V.

viber
новости США Вакцина российская вакцина Спутник V
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