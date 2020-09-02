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В США предложили снести памятники Колумбу и Вашингтону: в чем причина

2 сентября 2020, 07:58

Всемирно известные памятники, ставшими символами столицы страны, назвали такими, которые "не отвечают ценностям округа Колумбия".

Флаг, США
Рабочая группа выясняла, способствовали ли эти деятели созданию системного расизма в США / Reuters

В Вашингтоне могут убрать, перенести или переименовать целый ряд памятников и объектов как такие, которые "не отвечают ценностям округа Колумбия".

Под угрозой оказались памятники Джорджу Вашингтону, Христофору Колумбу и Эндрю Джексону, а также Мемориал Джефферсона. Об этом говорится в рекомендациях рабочей группы, созданной мэром Вашингтона Мюриэл Баузер, о переименовании зданий и общественных пространств, а также о сносе памятников.

Рабочая группа была создана в июле 2020 года. Эксперты должны были изучить историческое наследие округа Колумбия, чтобы определить, участвовали ли эти люди в притеснении афроамериканцев и других этнических меньшинств, или способствовали созданию системного расизма в США.

В частности, члены рабочей группы оценивали исторических деятелей по критериям: участие в рабстве, системный расизм, жестокое обращение или действия, которые подавляли равенство для цветных, женщин и ЛГБТ-сообществ, а также нарушение закона О правах человека в округе Колумбия.

Городским властям рекомендуют обратиться к федеральному правительству с предложением убрать, перенести или "контекстуализировать" (то есть добавить пояснения) такие всемирно известные памятники, ставшими символами столицы страны, как

  • мемориал Вашингтона (в честь первого президента Джорджа Вашингтона);
  • памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу;
  • президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину и еще трем политическим деятелям прошлого.

Также предлагается переименовать 21 школу, девять зданий и 12 парков, скверов и площадок, названных в честь знаменитых государственных деятелей.

В свою очередь, администрация Дональда Трампа подвергла резкой критике отчет рабочей группы по сооружениям и памятникам в округе Колумбия.

"Среди многих других смехотворных рекомендаций радикально-либеральный мэр Вашингтона, округ Колумбия, повторяет ту же историю левых, которая использовалась для подстрекательства опасных бунтов, нацеленных на уничтожение нашей истории и нашего великого наследия", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

В Белом доме отметили, что Вашингтон по праву заполнен "бесчисленными памятниками, мемориалами и статуями в честь мужчин и женщин, построивших эту страну".

"Президент Дональд Трамп считает, что эти места следует сохранять, а не сносить; уважать, а не ненавидеть; и передавать из поколения в поколение. Безответственные рекомендации мэра ни к чему не приведут, пока президент Трамп находится в Белом доме", - говорится в заявлении.

Напомним, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – он наступил ему на шею. После чего люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем "взорвалась" вся страна - народ вышел на улицы и устроил массовые беспорядки.

Позже в США продолжились акции протеста, которые начались после акта полицейского насилия и расизма. Так, в Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону. А в Бристоле осквернили два надгробия на месте захоронения раба Сципиона Африканского.

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