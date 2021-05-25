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В США придумали, как накажут Беларусь из-за задержания Протасевича

25 мая 2021, 23:55
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Белый дом объявил о подготовке санкций против Беларуси.

США
США введут санкции против Беларуси / Reuters

США готовят санкции против Беларуси из-за ситуации с самолетом Ryanair и задержанием Романа Протасевича. В то же время "русского следа" в этом инциденте Вашингтон не видит.

Как сообщили в Белом доме, Вашингтон совместно с Европейским Союзом готовит меры против режима Александра Лукашенко.

Отмечается, что рассмотренные варианты предусматривают введение санкций.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден поручил своей команде подготовить варианты эффективных действий в тесной координации с европейскими союзниками и международными организациями.

Так международные лидеры хотят привлечь режим Лукашенко к ответственности.

Псаки разговаривала с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он, по ее словам, в беседе с секретарем совета безопасности России Николаем Патрушевым "твердо изложил обеспокоенность Вашингтона в отношении действий Минска".

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В то же время на вопрос журналистов о том, считает ли Белый дом, что к ситуации в Минске причастна Россия, Псаки ответила отрицательно.

Недавно депутат Европейского парламента и глава делегации по вопросам отношений с Беларусью Роберт Бедронь заявил, что к задержанию основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича могут быть причастны российские спецслужбы. По его словам, на борту самолета Ryanair были агенты КГБ.

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Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред:

  • Самолет компании Ryanair 23 мая летел из Афин в направлении Вильнюса, однако вынужден был приземлиться в Минске после того, как в Беларуси предупредили о том, что власти получили письмо о "бомбе на борту". Взрывных устройств в самолете не обнаружили.
  • Этим рейсом летел Роман Протасевич – основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, освещавшего события, связанные с протестами в Беларуси. Протасевича задержали вместе с его девушкой – Софией Сапегой.
  • В Великобритании допускают, что Россия может быть причастна к инциденту с самолетом в Минске. В ходе парламентских дискуссий британцы обсудили возможность введения санкций не только против СП-2, но и в отношении газопровода Ямал-Европа, который проходит через Беларусь.
Роман Протасевич санкции США Санкции против Беларуси
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