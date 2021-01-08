В США сделали заявление о провале импичмента Трампу

По словам Линдси Грэма, импичмент Трампу – это опасное явление для будущего президентства "демократа" Джо Байдена.
Попытка объявить импичмент действующему президенту США Дональду Трампу несет угрозу будущему президентству избранного главы государства Джо Байдена. Для стабилизации ситуации нужны усилия двух сторон.
Об этом заявил председатель судебного комитета Сената США, "республиканец" Линдси Грэм в своем Twitter-аккаунте, комментируя возможное досрочное отстранение Трампа от власти.
По его словам, импичмент Трампу провалится в верхней палате американского Конгресса, а такая попытка может серьезно повлиять на президентство Байдена. Нужно консолидировать усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.
"Любая попытка импичмента Трампу не только не увенчается успехом в Сенате, но и станет опасным прецедентом для будущего президентства (Джо Байдена). Чтобы исцелить нацию, понадобятся обе стороны", - подчеркнул Грэм.Читайте такжеЯдерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности
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- В Вашингтоне 6 января произошла масштабная акция протеста, в ходе которой сторонники Трампа попытались осуществить штурм здания Конгресса США, где рассматривался вопрос утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах.
- Позже американскому Конгрессу удалось утвердить избрание Джо Байдена новым президентом США.
- В связи с беспорядками у Капитолия "демократы" в Палате представителей заявили о намерении инициировать процедуру импичмента Дональду Трампу, которую собираются начать уже в середине следующей недели.
- По данным американских СМИ, Трамп не намерен добровольно уходить в отставку. При этом "республиканцы" в Палате представителей призывают не принимать крайних решений по отстранению действующего президента от власти.