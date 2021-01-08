В США сделали заявление о провале импичмента Трампу

Попытка импичмента Трампу может провалиться в Сенате / Reuters

Попытка объявить импичмент действующему президенту США Дональду Трампу несет угрозу будущему президентству избранного главы государства Джо Байдена. Для стабилизации ситуации нужны усилия двух сторон.

Об этом заявил председатель судебного комитета Сената США, "республиканец" Линдси Грэм в своем Twitter-аккаунте, комментируя возможное досрочное отстранение Трампа от власти.

По его словам, импичмент Трампу провалится в верхней палате американского Конгресса, а такая попытка может серьезно повлиять на президентство Байдена. Нужно консолидировать усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.

"Любая попытка импичмента Трампу не только не увенчается успехом в Сенате, но и станет опасным прецедентом для будущего президентства (Джо Байдена). Чтобы исцелить нацию, понадобятся обе стороны", - подчеркнул Грэм.Читайте такжеЯдерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности

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