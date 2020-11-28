В Турции задержали украинцев за незаконную торговлю органами

В Турции задержали граждан Украины, причастных к незаконной торговле органами / Фото: aa.com.tr

В Турции в Стамбуле правоохранители арестовали пять из 18 человек, ранее задержанных и подозреваемых в причастности к незаконной торговле органами, среди которых есть граждане Украины.

Как пишет Anadolu, ранее Управление по борьбе с торговлей людьми среди беженцев начало расследование в связи с подозрительными показаниями 18 иностранцев, которые обратились в "комитет по этике" и назвали себя родственниками лиц, нуждающихся в пересадке органов.

Следствие пришло к выводу, что лица не имеют родственной связи с пациентами и хотели продать свои органы. 18 человек, в числе которых граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана, задержаны. После допроса восемь человек отпущены на свободу, 10 человек предстали перед судом.

"В отношении пятерых принята мера пресечения в виде ареста, остальные пять дали подписку о невыезде", - говорится в сообщении.

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